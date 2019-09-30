الكاجو فوائده تجعله ملك المكسرات

يعتبر الكاجو من المكسرات المفيدة للجسم لإحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات و المعادن و الفلافونيدات و غيرها، بالإضافة إلى الدهون الصحية التي تساعد في إمتصاص الفيتامينات والدهون الغير مشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة وجميعها مفيدة للقلب.
كما يساعد الكاجو في السيطرة على الكوليسترول الضار بالجسم وهو بذلك يقي القلب والأوعية الدموية ويحمي من السكتات الدماغية، كما أنه يعمل على إنخفاض ضغط الدم لإحتوائه على المغنسيوم، ويقي أيضا من تصلب الشرايين.
وتناول الكاجو بالنسبة لمرضى السكر لا يسبب إرتفاع في سكر الدم بل أنه أيضا يقي من الإصابة به، ويمنع الكاجو تطور الخلايا السرطانية لإحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجزيئات الحرة بالجسم.
ويقي الكاجو من الإصابه بفقر الدم لإحتوائه على نسبة عالية من عنصر الحديد، ويقوي أيضا جهاز المناعة كما يعمل على تحسين الأنزيمات، ولأن الكاجو يسيطر على نسبة الكوليسترول بالدم فهو يقي من حصوات المرارة التي يتسبب بها زيادة الكوليسترول بالجسم.
ويساهم الكاجو في حماية العين من العتامة وتحسين البصر ويحميها أيضا من التنكس البقعي لإحتوائه على اللوتين و الزيثانثين.