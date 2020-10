وصل كريستيانو رونالدو (35 عامًا) إلى مدينة تورينو الإيطالية قادمًا من بلاده البرتغال اليوم الأربعاء، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بفيروس كورونا أمسية الثلاثاء، ليتم عزله في العاصمة البرتغالية لشبونة.

لكن رغبة اللاعب في العودة إلى إيطاليا ليكون قريبًا من فريقه يوفنتوس، حسمت الأمر وسمحت له بالسفر من لشبونة إلى تورينو من دون مشكلات.

وقدّم رونالدو طلبًا خاصًا إلى السلطات المحلية في بلاده وطلب مماثل للجهات الرسمية في إيطاليا، من أجل السماح له بالسفر وهو ما كان.

ويسارع صاروخ ماديرا الزمن للحاق بموقعة يوفنتوس ضد برشلونة في افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم 28 أكتوبر الجاري.

لماذا يتحتّم على رونالدو الشفاء من كورونا خلال “أسبوع”؟

السلطات الإيطالية كانت قد أصدرت مرسومًا بخفض فترة العزل الذاتي من 14 يومًا إلى 10 أيام فقط، ما يجعل رونالدو لائقًا لخوض المباراة.

بيد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينبغي أن يحصل على تأكيدات بأن اللاعب خالٍ من الفيروس، قبل المباراة بأسبوع، أي في موعد أقصاه يوم 21 أكتوبر.

الأمر الذي يعني أن النجم البرتغالي عليه الشفاء من فيروس كورونا خلال أقل من أسبوع، إذا ما أراد اللحاق بمباراة غريمه التاريخي برشلونة.

وفي حال الوصول إلى تاريخ 21 من أكتوبر، من دون إثبات سلبية عينة فحوصات اللاعب، فإنه يستحيل أن يُدرج في قائمة يوفنتوس للمباراة.

UEFA have confirmed that Cristiano Ronaldo must provide a negative COVID-19 test no less than one week before Juventus play Barcelona in order to play in the match. pic.twitter.com/3TrYbqPflC

— ESPN FC (@ESPNFC) October 14, 2020