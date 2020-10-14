الاتحاد الإنجليزي “يرفض” مشروع ليفربول ويونايتد لتطوير البريميرليج

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على لسان رئيسه جريج كلارك، مشروع ليفربول ومانشستر يونايتد لتطوير بطولة البريميرليج بصفة صارخة.

تاتي تصريحات كلارك على هامش اجتماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع “الصورة الكبيرة” الذي اقترحه ليفربول ومانشستر يونايتد.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي إن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوط لها اتخاذ القرارات بشأن هيكلة البريميرليج، بحسب قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي الوقت ذاته، وافقت الأندية بالإجماع على على إنشاء حزمة مالية لمساعدة أندية القسم الأول والثاني المتضررين اقتصاديًا جرّاء تبعات جائحة كورونا.

BREAKING NEWS Liverpool and Manchester United forced to abandon Project Big Picture. More here from @SamWallaceTel https://t.co/rxCgDUR28x — Telegraph Football (@TeleFootball) October 14, 2020

ما مشروع ليفربول ومانشستر يونايتد المسمى بـ “الصورة الكبيرة”؟

– يهدف المشروع في الأساس إلى تقليص عدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من 20 فريقًا إلى 18 فقط.

– إضافة إلى إلغاء بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومباراة الدرع الخيرية التي توازي كأس السوبر.

– إلغاء نظام التصويت بالإغلبية، والذي يتطلب موافقة 14 ناديًا من أصل 20 على أي قرار جديد.

واستبداله بأن يكون اتخاذ القرارات بعد موافقة 6 أندية من التسعة الكبار وهم..

(ليفربول – مانشستر يونايتد – أرسنال – توتنهام – تشيلسي – ويستهام – إيفرتون – مانشستر سيتي – ساوثهامبتون).

– صاحب الترتيب الـ 16 في الدوري الإنجليزي، يلعب مباريات فاصلة مع أندية التشامبيونشيب، ولا يهبط مباشرة كما يُعمل به حاليًا.

– تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني لأندية الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى “تشامبونشيب”.

– تخصيص نسبة 25% من إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز المستقبلية لدعم التشامبيونشيب.

🚨 BREAKING 🚨 The Premier League have REJECTED Project Big Picture! pic.twitter.com/wM5owCZ4Nu — Football Daily (@footballdaily) October 14, 2020

ما موقف الأندية والجهات الرسمية في إنجلترا من المشروع؟

تسبب إطلاق ليفربول ومانشستر يونايتد للمشروع، انقسامات بين الجهات الرسمية والأندية في إنجلترا بطبيعة الحال.

فمثلًا وافقت بعض الأندية الكبرى على هذا المقترح، بينما رفضته الأندية الصغيرة بصفة فورية ومعادية.

موافقة الأندية الكبيرة هو نتاج حيوي لبنود المشروع، فسيكون لديهم سلطة اتخاذ القرارت، وستزداد حصتهم من الإيرادات بفعل التقليص.

رفض الأندية الصغيرة نابع من أنهم يصارعون بشكل دوري على البقاء، وتقليص الأندية قد يلقي بهم خارج الممتاز.

رابطة البريميرليج وصفت المشروع بأنه “مُدمّر” وحذا حذوها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهما أكبر جهتين في البلاد.

ريك باري وهو رئيس رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا، أبدى موافقته ودعمه للمشروع.

وذلك لإنقاذ الوضعية المالية لستة أندية من البريميرليج، قد تعلن عن إفلاسها وإغلاقها بنهاية الموسم.

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