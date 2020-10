الاتحاد الإنجليزي “يرفض” مشروع ليفربول ويونايتد لتطوير البريميرليج

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على لسان رئيسه جريج كلارك، مشروع ليفربول ومانشستر يونايتد لتطوير بطولة البريميرليج بصفة صارخة.

تاتي تصريحات كلارك على هامش اجتماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع “الصورة الكبيرة” الذي اقترحه ليفربول ومانشستر يونايتد.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي إن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوط لها اتخاذ القرارات بشأن هيكلة البريميرليج، بحسب قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي الوقت ذاته، وافقت الأندية بالإجماع على على إنشاء حزمة مالية لمساعدة أندية القسم الأول والثاني المتضررين اقتصاديًا جرّاء تبعات جائحة كورونا.

Liverpool and Manchester United forced to abandon Project Big Picture.

More here from @SamWallaceTel https://t.co/rxCgDUR28x

— Telegraph Football (@TeleFootball) October 14, 2020