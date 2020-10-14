المحليات

أمير مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1442 هـ      14 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، التقرير السنوي لشرطة المنطقة.

وقدّم سمو أمير مكة المكرمة ، شكره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

وتضمّن التقرير الذي سلمه لسموه ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي ، إحصاءات عن الحوادث الجنائية ، وكذلك الإجراءات التطويرية والجهود الامنية التي تم تنفيذها في محافظات المنطقة كافة.

صحيفة البلاد

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