طريقة عمل حلوي طبقات القشطة بالكراميل بدون فرن

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ حلي بارد بدون فرن ودون الحاجه للبيض أو الدقيق
المقادير اللازمة
للطبقة الأولي
كيك شوكولاتة محضر مسبقاً
طريقة عمل كيك الشوكولاتة من هنا
طريقة عمل كيك الشوكولاتة بدون بيض وبدون فرن من هنا
3 ملعقة كبيرة كاكاو
كوب حليب
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
لطبقة القشطة
2 عبوة قشطة
عبوة حليب مكثف محلي
2 ظرف كريم كراميل
2 ظرف دريم ويب
200 جرام جبن كريمي بالقشطة
لطبقة الكراميل
كوب سكر2
2 عبوة قشطة
2 مكعب زبدة
كوب كريمة
طريقة العمل
الطبقة الأولي
يقلب الحليب الدافئ مع القهوة سريعة الذوبان والكاكاو
نحضر بايركس ونضع به الكيك
ثم تسقي بخليط الحليب والكاكاو
نبدأ بتحضير طبقة القشطة
تخفق جميع المقادير في الخلاط حتي تتجانس
ثم توضع علي طبقة الكيك
تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً
نبدأ بتحضير طبقة الكراميل
يوضع السكر علي النار حتي يصبح كراميل ذهبي فاتح
يضاف له الزبدة والكريمة ويقلب حتي تذوب كل التكتلات منه
يرفع من علي النار
ثم تضاف له القشطة ويخفق جيداً
يترك ليبرد تماماً
ثم يوضع علي طبقة القشطة
يترك بالثلاجة حتي يبرد تماماً
ثم تخرج وتقدم باردة بعد أن تزين بحسب الرغبة