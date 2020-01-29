بالصور.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في الخلاط

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة تحضير كيك الشوكولاتة الهش فى الخلاط دون الحاجه للمضرب الكهربائى أو المضرب اليدوى
المقادير اللازمة لعمل كيك الشوكولاتة الهشة فى الخلاط
2 كوب طحين
كوب من الحليب
كوب من السكر
كوب إلا ربع من الكاكاو
كوب من الزيت
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة بيكينج باودر
ملعقة صغيرة من الفانيليا
طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهش فى الخلاط
يقلب فى وعاء الطحين مع البيكينج باودر والكاكاو وينخل جيداً
فى الخلاط، يوضع البيض والسكر والحليب والفانيليا والزيت ويخفق جيداً حتى يتضاعف حجمه
يضاف خليط الطحين والكاكاو للمزيج ويقلب حتى يتجانس
يوضع مزيج الكيك فى صينية بها ورق خبز
ثم تخبز الكيك على حرارة فرن متوسطة حتى تمام النضج
تخرج الكيكة من الفرن وتغطى بكريمة الشوكولاتة أو بحسب الرغبة
ثم تقطع وتقدم