طريقة عمل كيك الشوكولاتة بدون بيض وبدون فرن

خاص البلاد – نيفين عباس

تعانى الكثيرات من مشكلة التسوية الخاصة بالكيك فى الفرن، كذلك وجود البيض فى الكيكات يجعل الكثير من الأمهات تعكف عن عمل الكيك

نقدم لكِ طريقة لعمل كيك الشوكولاتة بدون الحاجه لفرن أو إستخدام بيض

المقادير اللازمة لكيك الشوكولاتة بدون بيض أو فرن

ربع كوب من الزبدة أو الزيت بحسب الرغبة

ثلاث أرباع كوب من السكر البودرة

ملعقة كبيرة من الفانيليا

كوب ونصف من الطحين أو الدقيق الخاص بالحلويات

ربع كوب من الكاكاو غير المحلى

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

كريمة شوكولاتة مخفوقة وفواكه موسمية بحسب الرغبة للتزيين

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بدون بيض أو فرن

قومى أولاً بنخل الطحين أو الدقيق مع البيكينج بودر والكاكاو مرتين

فى وعاء أخر، ضعى الزيت أو الزبدة مع السكر البودرة والفانيليا وتقلب جيداً

ضعى مزيج الطحين لخليط الزبدة والسكر وقلبى جيداً حتى تتجانس جميع المكونات

إحضرى صينية خبز سهلة الفتح أو غير لاصقة ومبطنة بورق الزبدة

ثم إحضرى قدر وضعى به ماء لا يصل لحواف صينية الكيك

ثم ضعى داخل القدر حامل الكيك المعدنى

ضعى صينية الكيك فوق الحامل المعدنى

غطى القدر وأتركيه على نار متوسطة إلى هادئة مدة 10 دقائق

ثم على نار هادئة مدة 40 دقيقة أو حتى تمام نضج الكيكة

تخرج الكيكة من القالب وتترك لتبرد تماماً

ثم تقطع 3 طبقات وتزين بكريمة الشوكولاتة والفواكه الموسمية بحسب الرغبة