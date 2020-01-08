طريقة عمل أصابع الهامور المقلية

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة عمل أصابع السمك الهامور الفيليه المقلى
المقادير اللازمة لعمل أصابع فيليه الهامور المقلى
سمك هامور فيليه مقطع أصابع
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ملعقة صغيرة بودرة بصل
ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
كوب طحين
4 حبة بيض مخفوق
زيت للقلي
طريقة عمل أصابع فيليه الهامور المقلى
يتبل الطحين بالملح والفلفل وبودرة الثوم والبصل والزنجبيل
يغمس قطع السمك بالطحين ثم البيض
ثم الطحين مرة اخري
يترك بالثلاجة 10 دقائق
ثم يقلي السمك في الزيت الحار حتي يصبح ذهبي اللون
يقدم مع البطاطا المقلية ساخن