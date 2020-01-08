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طريقة عمل أصابع الهامور المقلية

نيفين عباسaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       8 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل أصابع السمك الهامور الفيليه المقلى

المقادير اللازمة لعمل أصابع فيليه الهامور المقلى
سمك هامور فيليه مقطع أصابع
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ملعقة صغيرة بودرة بصل
ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
كوب طحين
4 حبة بيض مخفوق
زيت للقلي
 
طريقة عمل أصابع فيليه الهامور المقلى
يتبل الطحين بالملح والفلفل وبودرة الثوم والبصل والزنجبيل
يغمس قطع السمك بالطحين ثم البيض
ثم الطحين مرة اخري
يترك بالثلاجة 10 دقائق
ثم يقلي السمك في الزيت الحار حتي يصبح ذهبي اللون
يقدم مع البطاطا المقلية ساخن
نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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