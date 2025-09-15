عبدالعزيز بن تركي رئيسًا للاتحاد العربي للدورة (2025 – 2029)

البلاد (الرياض)
زكّت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد، لدورة جديدة (2025 – 2029)، وذلك في اجتماعها الـ 28 الذي عقد اليوم في الرياض.
كما زكّت الجمعية العمومية كل من معالي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني, وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، والمهندس هاني أبو ريده، وفوزي لقجع، وهاشم حيدر، وعبدالله الجنيبي، وأحمد يحيى، والدكتور معتصم جعفر، لعضوية مجلس الاتحاد، إضافة إلى عضوية دولة فلسطين، للفريق جبريل الرجوب، وعضوية المعقد النسائي لسمر نصار.
ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي في مستهل كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد العربي، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر للاتحاد العربي وبرامجه وأنشطته، انطلاقًا من حرصهما -حفظهما الله- على دعم الرياضة العربية، وتعزيز قدرات الرياضيين بشكل عام، وكرة القدم بصورة خاصة.
وقال سموه: “نسعد اليوم ببدء دورة انتخابية جديدة، نتطلع من خلالها للعمل نحو تحقيق طموحات كل الرياضيين العرب، وتعزيز برامج الاتحاد العربي والنهوض بها في الوقت الذي نحتفل فيه جميعًا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، مثمنين لكل من عملوا في الاتحاد من رؤساء ومسؤولين وقيادات كان لهم عظيم الأثر في مسيرة الاتحاد وإسهامه في حضور وتميز الكرة العربية”.
وهنأ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الأشقاء في المملكة المغربية بالفوز بشرف استضافة كأس العالم (2030) إلى جانب البرتغال، وإسبانيا، متمنيًا التوفيق لهم في هذه النسخة، معبرًا عن فخره واعتزازه الكبيرين بفوز المملكة باستضافة كأس العالم (2034)، مؤكدًا أن عشاق ومحبي كرة القدم سيعيشون تجربة فريدة ونوعية في هذه النسخة بإذن الله تعالى، متمنيًا كذلك التوفيق للأشقاء في دولة قطر في استضافة وتنظيم “كأس العرب – فيفا للمنتخبات 2025 التي ستقام في شهر ديسمبر من العام الجاري.
وأضاف سمو رئيس الاتحاد العربي: “نجتمع اليوم في ظل ظروف وتطورات مؤلمة لا تخفى على أحد، طالت الشباب والرياضيين وألحقت بهم الأذى في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وما تبع ذلك من تدمير للبنية التحتية والمباني والممتلكات، ومن ضمنها المنشآت والملاعب الرياضية، وهو ما يُعطل المسيرة الرياضية الفلسطينية, وهنا أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا، بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولذوي الضحايا والمصابين كافة، ومنهم منسوبي كرة القدم الفلسطينية، ونسأل المولى سبحانه الرحمة والمغفرة لهم جميعًا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإنني على ثقة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبذل مزيدًا من الجهود لدعم الاتحاد الفلسطيني وتذليل كافة الصعاب، لتتمكن منتخباته وأنديته من أداء رسالتها الرياضية وتحقيق أهدافها الوطنية، كما أعرب باسمكم جميعًا عن تضامننا مع الأشقاء في دولة قطر حيال ما تعرضت له من اعتداء سافر”.
وأضاف: “نتطلع لنجاح المنتخبات العربية ووصولها إلى نهائيات كأس العالم (2026)، إذ سعدنا بتأهل منتخبات الأردن والمغرب وتونس، ونبارك لها هذا الوصول، ونتمنى لبقية المنتخبات العربية التوفيق في المرحلة المقبلة”.
وفي جانب آخر، شهد سموالأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل, رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، مراسم توقيع اتفاقيات استضافة مسابقات الاتحاد العربي مع اتحادات، مصر، والعراق، والإمارات، وليبيا، ولبنان، وموريتانيا، إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي وقعها الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، مع أمناء الاتحادات، كما وقع الاتحاد العربي اتفاقيتين مع شركتين لتأمين أطقم حكام مسابقات الاتحاد وإطلاق الكره الرسمية لها، ولتسويق حقوق رعايات مسابقات الاتحاد.
وكان مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم قد سبق الجمعية، بعقد اجتماعه الـ( 79)، برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي, وتم خلاله اعتماد تقارير الأمانة العامة الإدارية والمالية، ومن ثم عُقد الاجتماع الـ (80) للمجلس الجديد، الذي تم فيه اختيار نائبي سمو رئيس الاتحاد، وهما النائب الأول المهندس هاني أبو ريده، والنائب الثاني الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، كما وافق المجلس على اختيار سمو رئيس الاتحاد، لمعالي رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي، عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد العربي.
كما اطلع سمو رئيس الاتحاد العربي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وبحضور نائبيه، وأعضاء مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، وممثلي الجمعية العمومية، على المعرض التاريخي المصاحب لاجتماعات الجمعية العمومية الذي أقامته الأمانة العامة للاتحاد العربي احتفاءً بمرور (50) عامًا على تأسيس الاتحاد.
كما زكّت الجمعية العمومية كل من معالي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني, وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، والمهندس هاني أبو ريده، وفوزي لقجع، وهاشم حيدر، وعبدالله الجنيبي، وأحمد يحيى، والدكتور معتصم جعفر، لعضوية مجلس الاتحاد، إضافة إلى عضوية دولة فلسطين، للفريق جبريل الرجوب، وعضوية المعقد النسائي لسمر نصار.
ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي في مستهل كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد العربي، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر للاتحاد العربي وبرامجه وأنشطته، انطلاقًا من حرصهما -حفظهما الله- على دعم الرياضة العربية، وتعزيز قدرات الرياضيين بشكل عام، وكرة القدم بصورة خاصة.
وقال سموه: “نسعد اليوم ببدء دورة انتخابية جديدة، نتطلع من خلالها للعمل نحو تحقيق طموحات كل الرياضيين العرب، وتعزيز برامج الاتحاد العربي والنهوض بها في الوقت الذي نحتفل فيه جميعًا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، مثمنين لكل من عملوا في الاتحاد من رؤساء ومسؤولين وقيادات كان لهم عظيم الأثر في مسيرة الاتحاد وإسهامه في حضور وتميز الكرة العربية”.
وهنأ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الأشقاء في المملكة المغربية بالفوز بشرف استضافة كأس العالم (2030) إلى جانب البرتغال، وإسبانيا، متمنيًا التوفيق لهم في هذه النسخة، معبرًا عن فخره واعتزازه الكبيرين بفوز المملكة باستضافة كأس العالم (2034)، مؤكدًا أن عشاق ومحبي كرة القدم سيعيشون تجربة فريدة ونوعية في هذه النسخة بإذن الله تعالى، متمنيًا كذلك التوفيق للأشقاء في دولة قطر في استضافة وتنظيم “كأس العرب – فيفا للمنتخبات 2025 التي ستقام في شهر ديسمبر من العام الجاري.
وأضاف سمو رئيس الاتحاد العربي: “نجتمع اليوم في ظل ظروف وتطورات مؤلمة لا تخفى على أحد، طالت الشباب والرياضيين وألحقت بهم الأذى في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وما تبع ذلك من تدمير للبنية التحتية والمباني والممتلكات، ومن ضمنها المنشآت والملاعب الرياضية، وهو ما يُعطل المسيرة الرياضية الفلسطينية, وهنا أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا، بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولذوي الضحايا والمصابين كافة، ومنهم منسوبي كرة القدم الفلسطينية، ونسأل المولى سبحانه الرحمة والمغفرة لهم جميعًا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإنني على ثقة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبذل مزيدًا من الجهود لدعم الاتحاد الفلسطيني وتذليل كافة الصعاب، لتتمكن منتخباته وأنديته من أداء رسالتها الرياضية وتحقيق أهدافها الوطنية، كما أعرب باسمكم جميعًا عن تضامننا مع الأشقاء في دولة قطر حيال ما تعرضت له من اعتداء سافر”.
وأضاف: “نتطلع لنجاح المنتخبات العربية ووصولها إلى نهائيات كأس العالم (2026)، إذ سعدنا بتأهل منتخبات الأردن والمغرب وتونس، ونبارك لها هذا الوصول، ونتمنى لبقية المنتخبات العربية التوفيق في المرحلة المقبلة”.
وفي جانب آخر، شهد سموالأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل, رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، مراسم توقيع اتفاقيات استضافة مسابقات الاتحاد العربي مع اتحادات، مصر، والعراق، والإمارات، وليبيا، ولبنان، وموريتانيا، إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي وقعها الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، مع أمناء الاتحادات، كما وقع الاتحاد العربي اتفاقيتين مع شركتين لتأمين أطقم حكام مسابقات الاتحاد وإطلاق الكره الرسمية لها، ولتسويق حقوق رعايات مسابقات الاتحاد.
وكان مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم قد سبق الجمعية، بعقد اجتماعه الـ( 79)، برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي, وتم خلاله اعتماد تقارير الأمانة العامة الإدارية والمالية، ومن ثم عُقد الاجتماع الـ (80) للمجلس الجديد، الذي تم فيه اختيار نائبي سمو رئيس الاتحاد، وهما النائب الأول المهندس هاني أبو ريده، والنائب الثاني الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، كما وافق المجلس على اختيار سمو رئيس الاتحاد، لمعالي رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي، عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد العربي.
كما اطلع سمو رئيس الاتحاد العربي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وبحضور نائبيه، وأعضاء مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، وممثلي الجمعية العمومية، على المعرض التاريخي المصاحب لاجتماعات الجمعية العمومية الذي أقامته الأمانة العامة للاتحاد العربي احتفاءً بمرور (50) عامًا على تأسيس الاتحاد.