ولي العهد والرئيس السوري يبحثان مجالات التعاون

البلاد (الدوحة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، والسبل الكفيلة بدعم أمن واستقرار سوريا.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.