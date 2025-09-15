الأولى

ولي العهد والرئيس السوري يبحثان مجالات التعاون

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      15 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
 البلاد (الدوحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، والسبل الكفيلة بدعم أمن واستقرار سوريا.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *