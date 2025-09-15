أردوغان: فكر إسرائيل المنحرف يهدد الأمن والاستقرار ويستدعي محاسبة المسؤولين

البلاد (الدوحة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، إن “فكر إسرائيل المنحرف يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم”، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل ومحاكمة مسؤوليها.

وشدد أردوغان على أن العدوان الإسرائيلي المتصاعد يمثل تهديداً مباشراً للمنطقة، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يعد انتهاكاً غير مسبوقاً للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. وأضاف أن “أوهام إسرائيل الكبرى تعكس أطماع المتطرفين في حكومة نتنياهو، وأن جرائمها تدفع حتى أقرب حلفائها للاعتراض على سلوكها”.

ودعا الرئيس التركي الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز الصناعات الدفاعية وممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل، مشدداً على رفض ممارسات التهجير والإبادة والتقسيم التي تنتهجها حكومة الاحتلال.