عباس: يجب محاكمة إسرائيل وإنهاء الاحتلال مفتاح الأمن والاستقرار

البلاد (الدوحة)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة، المجتمع الدولي بمحاكمة إسرائيل على جرائمها في العالم العربي، مؤكداً أن التضامن العربي مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي يشكل رسالة واضحة.

وشدد عباس على أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، معتبراً أن الحكومة اليمينية في إسرائيل لا يمكن أن تكون شريكاً للسلام في ضوء اعتداءاتها المستمرة على الدول العربية.

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بموقف الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، مشيداً بدور مصر وقطر في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة الرهائن.