السياسة

عباس: يجب محاكمة إسرائيل وإنهاء الاحتلال مفتاح الأمن والاستقرار

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      15 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدوحة)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة، المجتمع الدولي بمحاكمة إسرائيل على جرائمها في العالم العربي، مؤكداً أن التضامن العربي مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي يشكل رسالة واضحة.

وشدد عباس على أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، معتبراً أن الحكومة اليمينية في إسرائيل لا يمكن أن تكون شريكاً للسلام في ضوء اعتداءاتها المستمرة على الدول العربية.

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بموقف الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، مشيداً بدور مصر وقطر في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة الرهائن.

Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *