ولي العهد والرئيس الإيراني يستعرضان تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

صحيفة البلاد      23 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      15 سبتمبر 2025
 البلاد (الدوحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
