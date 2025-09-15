الأولى

ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      15 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
 البلاد (الدوحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات السعودية العراقية، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث الإقليمية.
