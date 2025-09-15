ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات

البلاد (الدوحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات السعودية العراقية، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث الإقليمية.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات السعودية العراقية، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث الإقليمية.