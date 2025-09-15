ولي العهد وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية

البلاد (الدوحة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، والجهود المبذولة تجاهها بما يدعم الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.