ولي العهد وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات السعودية – التركية

البلاد (الدوحة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية التركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.