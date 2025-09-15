الأولى

ولي العهد وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات السعودية – التركية

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      15 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الدوحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية التركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *