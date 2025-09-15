ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة

البلاد (الدوحة)
بدأت في الدوحة اليوم أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة.
ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة.
ويضم وفد المملكة الرسمي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
ويضم الوفد المرافق، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي.
