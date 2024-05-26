طريقة عمل كيكة بكريمة الموكا والشوكولاتة

وصفة كيك بكريمة الموكا

المقادير اللازمة

للكيكة

كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب سكر

1/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب لبن

1/4 كوب زيت

1 بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1/2 كوب ماء ساخن

لكريمة الموكا

200 جرام جبن كريمي في درجة حرارة الغرفة

3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة قهوة في درجة حرارة الغرفة أو باردة

ملعقة صغيرة اسبريسو

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 1/2 كوب سكر بودرة

1/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1/8 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

الكيكة

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

غلفي قاع صينية بورق الزبدة

ادهني الصينية بالزبدة ورشي القليل من مسحوق الكاكاو فيها مع التخلص من الفائض

اخفقي الدقيق والسكر والكاكاو وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح حتى يتجانس ولا تبقى أي كتل

في وعاء منفصل اخلطي اللبن والزيت والبيض والفانيليا حتى تمتزج جيدًا

مع تشغيل الخلاط على سرعة منخفضة اسكبي المكونات الرطبة ببطء في الجافة

استمري في تشغيل الخلاط على سرعة منخفضة

اسكبي الماء واخلطيها برفق حتى تمتزج

اسكبي الخليط في الصينية المحضرة واخبزيها لمدة 35 إلى 40 دقيقة حتى يخرج عود أسنان في وسط الكعكة نظيفًا

أخرجيها من الفرن

ثم اتركي الكيك يبرد لمدة 30 دقيقة

لتحضير كريمة الموكا

اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة على سرعة متوسطة حتى تصبح خفيفة ورقيقة

في وعاء صغير اخلطي القهوة ومسحوق الإسبريسو وخلاصة الفانيليا معًا حتى يذوب مسحوق الإسبريسو

أضيفي الخليط إلى الوعاء مع الجبن والزبدة واخفقي حتى يتجانس

في وعاء منفصل نخلط السكر البودرة ومسحوق الكاكاو والملح معًا

أضيفي ببطء خليط السكر البودرة إلى جبنة الكريمة

تخلط حتى تمتزج جيدا

أضيفي القليل من القهوة السائلة أو السكر البودرة حسب الحاجة للوصول إلى القوام المطلوب

يوزع الخليط فوق الكيك

ثم يقدم