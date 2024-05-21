أمير المدينة يرعى ملتقى التوجيه المهني للطلاب “المسار المهني والتعليمي”

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ملتقى التوجيه المهني للطلاب “المسار المهني والتعليمي”, الذي تنظمه إدارة تعليم المنطقة على مدار يومين بمقر الغرفة التجارية، بهدف تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية المتاحة في جامعات وكليات ومعاهد المملكة، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب الدكتور سعد الحربي.

واطلّع سموه على المعرض المصاحب لأعمال الملتقى، الذي يشارك فيه صندوق الموارد الاجتماعية والغرفة التجارية وبرنامج باسقات والجامعات الحكومية والأهلية وغيرها من الجهات التي تستعرض البرامج المتخصصة في ريادة العمل والفرص المتاحة والدعم المقدم للمستفيدين بما يمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستهل حفل إطلاق الملتقى بالسلام الملكي، ثم شاهد الحضور عرضاً تعريفياً عن الملتقى، تلى ذلك استعراض عدد من قصص النجاح التي تمثل نماذجاً في التعرف على التخصصات المتوافقة مع متغيرات سوق العمل والفرص المهنية.

ثم ألقى مدير تعليم المنطقة ناصر العبدالكريم، كلمة أوضح من خلالها أن الملتقى يأتي امتدادًا لدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم، مشيراً إلى أن برامج رؤية المملكة 2030 ومن ضمن أهم مستهدفاتها يأتي التعليم وبرنامج القدرات البشرية وأولوية رعاية الإنسان السعودي من بداية طفولته وحتى دخوله إلى سوق العمل، مشيراً إلى أن ما يحققه الطلاب والطالبات على مستوى العالم يأتي دليلاً على قدرات وإمكانيات أبناء الوطن والمستوى التعليمي الذي تهيئة الدولة لإيجاد بيئة تدعم الموهوبين والموهوبات في هذا القطاع الحيوي والهام.

وقدّم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لكل ما يحقق مستهدفات التعليم.

وفي نهاية الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الرُعاة المشاركين في أعمال الملتقى الذي يحظى بمشاركة مجموعة واسعة من المتخصصين لتنظيم ورش العمل في التوجيه المهني.