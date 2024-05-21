“الوطنية للإسكان” توقع 23 اتفاقية شراء مفتوح و28 صفقة

الرياض : البلاد

وقعت الشركة الوطنية للإسكان 23 اتفاقية شراء مفتوح مع عددٍ من شركائها من المطورين العقاريين والمقاولين، وذلك على هامش منتدى سلاسل الإمداد العقاري الذي أقامته الشركة برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور عدد من الشركات المحلية والدولية.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الشراء المفتوح مع كلٍ من EXA Alfanar و WangKangCeramic ومصنع بناء منتجات الخرسانية المتقدمة وشركة أبيات، بهدف فتح المجال للمطورين والمقاولين وتوفير أفضل مواد البناء من خلال شراء (بورسلان وسيراميك، وأعمال بريكاست، وأعمال المطابخ، ووحدات التكيف، وأبواب خشبية، وأدوات صحية) وذلك لاستخدامها في المشاريع والأعمال الإنشائية.

كما نتج عن هذه الاتفاقيات توقيع 28 صفقة لشركاء الشركة الوطنية للإسكان، تمثلت في صفقة ريتال ومصنع رأس الخيمة، ودار وإعمار و BRAVAT، وشركة سمو العقارية ومجموعة سارا، وشركة AGG، وشركة تلاد العقارية ورأس الخيمة، وشركة تلاد العقارية ومجموعة سارة، وشركة الرواف للمقاولات، وشركة الرواف ومجموعة سارة، ودار وإعمار و BRAVAT، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمطورين والمقاولين العقاريين شراء مواد البناء للمصانع من خلال منصة مواد التي ارتفعت قيمة تعاملاتها حتى الآن إلى ملياري ريال.

يذكر أن منتدى سلاسل الإمداد العقاري يهدف إلى جمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنّعين؛ لاستكشاف فرص التعاون الواعدة والاطلاع على الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة ومجموعة من المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى إبراز أقوى الشراكات بين الوطنية للإسكان NHC وشركائها الإستراتيجيين، حيث يحقق المنتدى فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون، وإيجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار والشراكات الإستراتيجية، وإرساء معايير جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري، بالإضافة إلى الكشف عن أحدث الاتفاقيات بين الوطنية للإسكان ومجموعة من الشركاء المحليين والعالميين لتأمين سلاسل الإمداد.