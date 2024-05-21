5 مذكرات تفاهم لدعم وتأمين سلاسل الإمداد في منظومة التطوير العقاري

الرياض : البلاد

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع الشركة الوطنية للإسكان NHC , خمس مذكرات تفاهم مع شركائها لدعم وتأمين سلاسل الإمداد في منظومة التطوير العقاري، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى سلاسل الإمداد العقاري.

وشملت المذكرات التي وقعتها “الوطنية للإسكان” التوقيع مع هيئة المدن الصناعية لإنشاء مدينة صناعية، ومنصة وتد لإنشاء حديقة افتراضية، وشركة مصدر لتوفير المعدات ومواد البناء، وشركة البواردي لتقديم الصناعات الحديدية، بالإضافة إلى منصة PENNY لتقديم حلول الأتمتة والذكاء الصناعي.

وتأتي مذكرات التفاهم نتيجة لإنشاء المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية لمواد البناء في مدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية، التي سيكون لها دور فعّال في خدمة منظومة التطوير العقاري، من خلال تحسين جودة المشاريع وتعزيز الناتج المحلي وخلق 10 آلاف فرصة عمل، للإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي بالمملكة.

وجاءت مذكرات لتفاهم في إطار مساعي “الوطنية للإسكان” لإيجاد حلول ذكية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد وتنمية القطاع، من خلال الارتقاء بمستوى الأعمال وجذب الاستثمارات من أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها، والمشاريع الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية بما يتوافق مع رؤية 2030.

مما يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.