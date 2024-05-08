نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويؤكد اهتمام القيادة بتطور الإنسان السعودي

البلاد : متابعات

أقام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، حفل عشاء للأهالي بمبنى المحافظة، حضره عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وأهالي محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين، وذلك في مستهل زيارة سموه للمحافظة.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ” حفظهما الله ” تولي جل اهتمامها لتقدم وتطور الإنسان السعودي من خلال دعم المشاريع التنموية المختلفة لتجويد حياته.

وقال سموه ” إن محافظة الأحساء لها العديد من المميزات وهي ذات تاريخ عريق، ولها خصوصية كبقية محافظات المنطقة، وقد سرني الالتقاء بأهالي المحافظة في هذه الليلة المباركة”.

وخلال الحفل ألقى عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر كلمة الأهالي، أعرب فيها عن سعادة الجميع بلقاء سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، في محافظة الأحساء، وهذا ما مضى عليه قادة هذه البلاد منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “طيب الله ثراه”، معبراً عن مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته والعهد على الطاعة والوعد بالعمل والعطاء لرقي هذه البلاد الطاهرة.

ونوه بما تحقق بأرجاء البلاد من تنمية ونهضة عمرانية حتى أصبحت المملكة دولة عظيمة لها ثقلها السياسي والاقتصادي وعطائها الخيري والاجتماعي ومكانتها الدولية والإقليمية، وما تميزت به محافظة الأحساء من مقومات كباقي مدن ومحافظات المملكة، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية لمتابعته وتوجيهاته الحثيثة ولسمو نائبه على زيارته للمحافظة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللبلاد أمنها واستقراراها.