مجموعة السليمان تدعم الابتكار والاستدامة من خلال رعاية النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر

الرياض : البلاد

أعلنت مجموعة السليمان، من خلال شركتها “ايكيا السليمان”، عن شراكتها مع بينالي الدرعية للفن المعاصر بنسخته الثانية، التي تُقام تحت شعار “ما بعد الغيث”، بإشراف من المديرة الفنية أوتي ميتا باور، وتستمر حتى ٢٤ مايو ٢٠٢٤ في حي جاكس بالدرعية.

ويعد البينالي أكبر معرض للفن المعاصر في المملكة العربية السعودية، حيث تجمع نسخته الثانية أكثر من 177 عملاً فنياً من إبداع ما يزيد عن 100 فنان من أكثر من 40 دولة حول العالم، كما نجح المعرض في استقطاب أكثر من 150 ألف زائر حتى الآن.

وتلعب ايكيا السليمان التابعة لمجموعة السليمان في المملكة العربية السعودية، دوراً مهماً في بينالي الدرعية للفن المعاصر، حيث ساعدت العلامة التجارية الرائدة عالمياً مصممي المعرض على تنفيذ مساحات مرنة وجذابة لعرض الأعمال والإبداعات الفنية.

وتعكس إسهامات الشركة في البينالي، التزام العلامة التجارية بدعم الإبداع والابتكار والاستدامة. واستخدم العديد من الفنانين، بما في ذلك الفنانة الشهيرة سوزان فيكتور، منتجات ايكيا في إبداعاتهم، حيث عملوا على تحويل هذه المنتجات إلى أعمال فنية رائعة. فعلى سبيل المثال، استخدمت فيكتور مزهريات ايكيا في عملها الفني “سترايك” لابتكار عرض موسيقي مذهل، حيث يمكن للزوار قَرع المزهريات المملوءة بالماء بلطف، لينتج عن ذلك لحن موسيقي متناغم وجذاب.

وقال سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان: “تعد شراكتنا مع مؤسسة بينالي الدرعية شهادةً على التزامنا بالوظائف العملية والاستدامة والإبداع.”

وأضاف: “نهدف من خلال دعم بينالي الدرعية للفن المعاصر إلى تسليط الضوء على منتجات ايكيا، ليس فقط من ناحية الوظائف العملية لهذه المنتجات، ولكن أيضاً عبر إظهار قدرتها على إلهام الفنانين والزوار وتحفيزهم على رؤية العناصر الجمالية الموجودة في المنتجات التي يتم استخدامها بصورة يومية. ويشكل تركيزنا على الاستدامة أمراً أساسياً في مشاركتنا في البينالي، حيث نهدف إلى إظهار كيف يمكن تحقيق تأثير إيجابي على البيئة من خلال بعض التغييرات البسيطة، مثل إعادة استخدام الأثاث أو استخدام مواد مستدامة.”

وتؤكد الشراكة بين مجموعة السليمان ومؤسسة بينالي الدرعية، أهمية الفن في تعزيز التبادل والتفاهم الثقافي. وتسهم مجموعة السليمان وايكيا السليمان من خلال دعم مبادرات مثل بينالي الدرعية للفن المعاصر، في إثراء المشهد الثقافي للمملكة العربية السعودية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

تمكين الإبداع من خلال التعليم

وإلى جانب دعمها لبينالي الدرعية، تستضيف “ايكيا السليمان” مجموعة من ورش العمل التعليمية في حي جاكس، وتركز ورش العمل المصممة للأطفال والكبار على حد سواء، على تصميم الأثاث وإعادة استخدامه وتدويره، بما يتماشى مع التزام مجموعة السليمان بالاستدامة. وسيحظى المشاركون بفرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم وتعلم كيفية إعادة استخدام منتجات ايكيا والمساهمة في نمط حياة أكثر استدامة وتعزيز الوعي تجاه البيئة.

وتُقام ورش العمل خلال شهر مايو في حي جاكس، حيث تفتح أبوابها أمام الفنانين والمبدعين والمهتمين بمجال الأثاث، وتمنحهم فرصة فريدة من نوعها للجمع بين الفن والتصميم والاستدامة.

وتشمل ورش العمل دورة تدريبية متقدمة في مجال تصميم الأثاث تُقام أيام 12 و13 و14 مايو، حيث يمكن للمشاركين اكتشاف فلسفة التصميم الخاصة بعلامة ايكيا، والتي تركز على الوظائف العملية والجماليات والجودة والاستدامة والأسعار المعقولة. ويمكن للمشاركين في الدورة التدريبية التي يقدمها مدربون محليون من ذوي الخبرة بدعم من خبراء ايكيا، الاستمتاع بتجربة تعلم مفيدة، والتعمّق في مجال ابتكار منتجات الأثاث وتصميمها.

وتلبي ورش العمل الإضافية احتياجات الفئات العمرية والاهتمامات المختلفة، مثل ورشة “إبداعات صغيرة” التي تُقام يوم 15 مايو، وهي ورشة عمل مصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً. وتقدم ورشة عمل “إحياء وتجديد” التي تُقام يوم 20 مايو للكبار، مجموعة من الأفكار والتصورات حول إعادة تدوير وتجديد قطع الأثاث، وتعزيز الاستدامة من خلال إعادة استخدام هذه القطع بأسلوب إبداعي. ويمكن للضيوف من جميع الأعمار المشاركة في ورشة عمل “ابتكارات من الطبيعة” يوم 21 مايو، والتي تشجع على صنع إكسسوارات منزلية من مواد طبيعية، مما يعزز التواصل مع البيئة. وجرى تصميم ورش العمل لتكون جذابة وممتعة، مما يشجع المشاركين على إعادة التفكير في نهجهم تجاه الاستدامة وإعادة التدوير.