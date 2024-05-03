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الفيحاء يقتنص فوزًا قاتلًا من الاتفاق
الرياضة

الفيحاء يقتنص فوزًا قاتلًا من الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1445 هـ       3 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

انتزع فريق الفيحاء انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 30 من دوري روشن.

سجل فاشيون ساكالا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 73، ورد موسى ديمبلي لأصحاب الأرض مع الدقيقة 81. وعاد ساكالا لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه الفيحاء قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

 

الفوز قفز بالفيحاء للمركز الثامن برصيد 41 نقطة، وبالرصيد ذاته احتل الاتفاق المركز السابع بفارق الأهداف بعد الخسارة.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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