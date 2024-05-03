الفيحاء يقتنص فوزًا قاتلًا من الاتفاق

محمود العوضي- جدة
انتزع فريق الفيحاء انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 30 من دوري روشن.
سجل فاشيون ساكالا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 73، ورد موسى ديمبلي لأصحاب الأرض مع الدقيقة 81. وعاد ساكالا لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه الفيحاء قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.
هدددددف!⚽
ساكالا يسجل الهدف الثاني للفيحاء ⚽️🔥
الاتفاق 1 × 2 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي #الاتفاق_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/nExPnlusZG
— SSC (@ssc_sports) May 3, 2024
الفوز قفز بالفيحاء للمركز الثامن برصيد 41 نقطة، وبالرصيد ذاته احتل الاتفاق المركز السابع بفارق الأهداف بعد الخسارة.