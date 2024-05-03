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أبها يتغلب على الاتحاد.. وينعش آماله في البقاء
الرياضة

أبها يتغلب على الاتحاد.. وينعش آماله في البقاء

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1445 هـ       3 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق أبها فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الاتحاد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 30 من دوري روشن.

تقدم كريتشوفياك لفريق أبها من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ورد جوتا بالتعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 63. وأعاد حسن العلي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، قبل أن يعزز فابيان نوغويزا بالهدف الثالث لأبها في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

الفوز أنعش آمال أبها في البقاء؛ حيث رفع رصيده إلى النقطة 28 محتلاً المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 في المركز الخامس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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