أبها يتغلب على الاتحاد.. وينعش آماله في البقاء

محمود العوضي- جدة
حقق فريق أبها فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الاتحاد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 30 من دوري روشن.
تقدم كريتشوفياك لفريق أبها من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ورد جوتا بالتعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 63. وأعاد حسن العلي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، قبل أن يعزز فابيان نوغويزا بالهدف الثالث لأبها في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
الفوز أنعش آمال أبها في البقاء؛ حيث رفع رصيده إلى النقطة 28 محتلاً المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 في المركز الخامس.
خسارة جديدة للاتحاد وإهدار فرصة التقدم للمركز الرابع ❌
شاهد أهداف مباراة #أبها_الاتحاد⚽️⤵️ #دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/8HZK3jxIgg
— SSC (@ssc_sports) May 3, 2024