طريقة عمل بريوش بحشو الشوكولاتة البيضاء والكرز

وصفة خبز البريوش مع حشو الشوكولاتة البيضاء والكرز

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

5 ملاعق كبيرة سكر

كوب إلا ربع حليب دافئ

4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

ملعقة كبيرة خميرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

سكر بودرة

سكر خشن

بيضة مخفوقة بقليل من الفانيليا

شوكولاتة بيضاء مفرومة خشن

كرز مجفف

طريقة العمل

يقلب الدقيق مع الخميرة والسكر والملح

تضاف الزبدة ويفرك

يوضع لهم الحليب بالتدريج ونعجن

تغطي وتترك بالثلاجة ساعتين

تخرج وتفرد

تحشي من المنتصف بقطع الشوكولاتة البيضاء والكرز المجفف

ثم نقوم بتقطيع الحواف بواسطة سكين

ثم تلف علي بعضها البعض بشكل متعاكس حتي نحصل علي شكل الظفيرة

تنقل لصينية بها ورق خبز

تدهن بالبيض المخفوق والفانيليا

يرش الوجه بالسكر ويترك ليخمر

نقوم بخبزه في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

ثم يخرج وترش بالسكر البودرة وتقدم