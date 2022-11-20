قطر… أول مضيف لكأس العالم يخسر المباراة الافتتاحية

أصبح منتخب قطر أول مستضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم يخسر المباراة الافتتاحية في المونديال، بهزيمته أمسية اليوم الأحد أمام الإكوادور بنتيجة 0-2.

أقيمت المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022 في أرضية ملعب “البيت” بمدينة الخور، بصافرة من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وسط 60 ألف مشجّع في المدرجات.

سجّل هدفي منتخب الإكوادور المهاجم المخضرم إينر فالنسيا في الدقيقة 16 من علامة الجزاء، والدقيقة 32 من ضربة رأس متقنة، فيما ألغت تقنية “فار” هدفًا لنفس اللاعب في الدقيقة 3.

وعلى مدار 21 نسخة سابقة لكأس العالم، لم يخسر المنتخب صاحب الضيافة المباراة الافتتاحية في المسابقة، ليكتب منتخب قطر رقمًا قياسيًا جديدًا من الباب الخلفي في المونديال.

شاهد أهداف وملخص مباراة قطر والإكوادور 2-0 في كأس العالم