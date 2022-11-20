3 جهات تطلق أول مسابقة وطنية لتهيئة بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة

جدة ـ البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية، وشبكة قادرون، أول مسابقة وطنية مختصة لذوي الإعاقة، تحت شعار “جدة قادرون”، بهدف تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على تهيئة بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم بالمجتمع، وتذليل كل العقبات التي تواجههم، وجعل محافظة جدة مكاناً ومجتمعاً صديقاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحالفت الجهات الثلاث لإنجاح المسابقة في دورتها الأولى، بعدما جرى استقبال مشاركات شركات ومؤسسات القطاع الخاص على مدار الشهور الثلاث الماضية، قبل غلق باب التقدم في العاشر من نوفمبر الجاري، تمهيداً لفرز المشاركات وتطبيق المعايير التي سيجري على أساسها اختيار الفائز بأفضل الشركات تعاملاً مع ذوي الاعاقة.

وعبر معالي أمين جدة الأستاذ صالح التركي سعادته، بإطلاق المسابقة بتحالف مع غرفة جدة وشبكة قادرون، من أجل تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على خلق مبادرات نوعية لذوي الإعاقة بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مناسبة وجذابة، ولفت إلى أن الأمانة تسعى إلى أن تكون عروس البحر الأحمر بيئة ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل، وكذلك إقامة مبادرات وبرامج تسهم في تحسين البيئة المحيطة بهم بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على المشاركات المجتمعية التي تقدمها الأمانة.

من جهته، ثمن رئيس مجلس ادارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي الجهود المبذولة من قبل الجهات المشاركة، لخلق التنافس بين الشركات والمؤسسات الوطنية للتفاعل مع هذه المسابقة، وأكد أن بيت أصحاب الأعمال يقدم نموذجاً يحتذي به لكل الشركات والمؤسسات المنضوية تحت لواءه في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الوظائف، وتقديم أفضل تسهيلات الوصول لهم، حيث كان المبنى الأزرق للغرفة التجارية من أول المباني التي تهيأت في جدة لاستقبالهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة قادرون عمرو خاشقجي، أنه منذ إطلاق فكرة المسابقة ظهر التفاعل كبيراً من قبل الجهات الحكومية والخاصة، وعقدنا العديد من الاجتماعات المكثفة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة للخروج بأفضل صورة إيجابية للمسابقة، حتى تبرز أهمية دمج هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً في منظومة المجتمع، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وبهدف احداث تنمية مجتمعية تهدف إلى جعل جميع مناطق ومدن المملكة مكانًا ومجتمعًا مهيئًا لذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الفائزين سيحصلون على جائزة معتمدة محلياً سيكون لها مكانتها ورونقها.

وأشار إلى أن شبكة قادرون وقعت مجموعة من الاتفاقات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في مقدمتها أمانة وغرفة جدة، من أجل تعزيز الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتوفير الوظائف للباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة لهم، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات، تحقق أحد أهم مضامين رؤية المملكة 2030م، بتحويل الأشخاص ذوي الإعاقة من الرعوية إلى التنموية ومن مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج وتمكينهم بكافة المجالات، وسعياً لتحقيق مبدأ التعاون والشراكة الاجتماعية بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص للخدمات المجتمعية.