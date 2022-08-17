هواوي تزود المطورين بالأدوات والموارد لتطوير مشهد التطبيقات خلال مسابقة (Apps UP)

جدة : البلاد

أطلقت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا العالمي، النسخة الثالثة من مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تهدف إلى مساعدة المطورين على نشر تطبيقاتهم وتجاربهم الذكية على كافة أجهزة هواوي وتقديمها إلى أعداد أكبر من المستهلكين حول العالم. ويشار إلى هذه المسابقة السنوية تشجيع مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة الناشئين والحاليين على إنشاء تجارب رقمية مبتكرة تساهم في إيجاد عالم ذكي ومتصل بالكامل.

فاز تطبيق “ستيبي” (STEPPI)، منصة الصحة واللياقة البدنية الرائدة، الذي يكافئ المستخدمين على جهودهم المبذولة للعناية بصحتهم ولياقتهم، بفئة جائزة التزكية الفخرية لأفضل تطبيق في نسخة عام 2021 من المسابقة. وقد تم دمج التطبيق بسلاسة في متجر AppGallery بدعم من خبراء خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS). ومن خلال هذا التعاون، تمكن التطبيق من تحقيق مزيد من الرواج والانتشار لعلامته التجارية واستطاع الوصول إلى جماهير جديدة. كما قام “ستيبي” (STEPPI) بدمج أدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، مما يسمح للتطبيق تشجيع مستخدميه على اتباع أسلوب الحياة النشط والمفعم بالحيوية. كما تمت إضافة كل خطوة إلى “محفظة الخطوات” (STEPS WALLET) الخاصة بالمستخدمين، مما يمكنهم من التوفير في تناول الطعام والتسوق والترفيه. وبإمكان المستخدمين كذلك استخدام تطبيق “ستيبي” (STEPPI) من خلال أجهزة هواوي القابلة للارتداء أو غيرها من الساعات الذكية.

وتحدث جو فرانكلين، الشريك المؤسس لشركة “ستيبي” (STEPPI) قائلاً، “نحن في “ستيبي” (STEPPI)، نرى بأن مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) تُعد واحدة من المنافسات الرائدة التي تقدم مكافآت نقدية مجزية تتخطى نطاق النجاح المادي. إن ما لمسناه من تقدير وتوجيه ودعم من خبراء النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) كان القوة الدافعة التي أتاحت لنا الانفتاح على جماهير جديدة بما يتماشى مع رؤيتنا الهادفة إلى إنشاء عالم أكثر نشاطاً وفاعلية. ونحن بدورنا نشجع المطورين على خوض تجربة استثنائية وغير مسبوقة بالمشاركة في مسابقة “.(Apps UP)

في أعقاب نسخة عام 2021 من مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات(Apps UP) ، بلغ عدد مرات تنزيل تطبيق “ستيبي” (STEPPI) 65،000 في غضون 12 شهرًا. بإمكان مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة المهتمين معرفة المزيد عن رحلة نجاح تطبيق “ستيبي” (STEPPI ) هنا.

يشار إلى أن المسابقة بنسختها لعام 2022 تنطلق تحت شعار “معاً نبتكر”، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز النقدية المخصصة لها 230 ألف دولار أمريكي والتي سيحظى بها المطورون المشاركون في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالإضافة إلى الجوائز النقدية، سيتمكن المشاركون من الاستفادة من حصد منافع عديدة، من ضمنها أدوات التطوير، وورش العمل، والدعم والتوجيه المقدم من قبل الخبراء الذي سيعزز تجربتهم في تطوير التطبيقات. بالإضافة إلى الحصول على ختم الموافقة من هواوي لإنشاء تطبيق متطور، سيتمكن المطورينمن نشر تطبيقاتهم وتجاربهم الذكية بين فئة جمهور واسعة. بإمكان المطورين إرسال تطبيقاتهم المشاركة حتى الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي الموحد +8، بتاريخ 9 أكتوبر 2022.

بمقدور المطورين الاشتراك في فئات متعددة وتقديم أكثر من تطبيق واحد بشكل فردي أو كفريق من ثلاثة أعضاء. للتسجيل ومعرفة المزيد حول مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP)، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو زيارة الصفحة الرسمية لمسابقة Apps UP 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.