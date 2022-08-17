قريبا للبيع بالمزاد العلني.. إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لمزاد «جواني»

6 منتجات عقارية مميزة وواعدة تقدر مساحتها بأكثر من 46 ألف متر

جدة : البلاد

شرعت إتقان العقارية اليوم في الحملة التسويقية لمزاد ” جواني ” الذي يضم ست عقارات ثلاثة منها في العاصمة الرياض وثلاثة أخرى في مدينتي الدمام والخبر تقدر مساحتها الإجمالية بــ ( 46000 ألف متر مربع، حيث تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومستودعات وفلل ومعارض تجارية متنوعة الاستثمار و محفز للمستثمرين الذين يبحثون عن الخيارات العقارية المتنوعة في وجهات الجذب السياحي والاقتصادي بالمملكة .

وبينت إتقان العقارية أن المزاد سيطلق قريباً لبيع ثلاث عقارات بالعاصمة الرياض هي أرض طريق الدائري الشمالي تقاطع طريق عثمان بن عفان بحي الفلاح على واجهة 223 م على الدائري الشمالي و86 م على طريق عثمان بن عفان.

والعقار الثاني هي معارض تجارية بحي المنار شرق الرياض على طريق خريص الشهير في منطقة الجذب للصالات والمعارض الحيوية، وأمًا العقار الثالث فهي فيلا الملز بحي من أهم الأحياء القريبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت ” إتقان ” إلى أن العقارات الثلاث المتبقية هي أرض طريق الملك فهد بحاضرة المنطقة الشرقية ومركزها الإداري وتضم ثلاثة قطع تجارية وقطعتين مستودعات، أما العقار الثاني فهو أرض مستودعات الخالدية الجنوبية والتي تقع ظهيرة طريق الملك فهد الذي يصل مدينتي الدمام بالخبر ويعد الشريان الرئيسي بالشرقية، أما العقار الثالث فهو أرض تجارية بمدينة الخبر والتي تتميز بأنها من أبرز المدن السياحية في المملكة بشواطئها المطورة والمتميزة والتي تربط بين المملكة والبحرين.

ونوهت ” إتقان ” إلى أن المنتجات العقارية تتميز بتوسطها من العاصمة ومدينتي الدمام والخبر وارتباطها بالشوارع الرئيسية وسهولة المداخل والمخارج واكتمال البنى التحتية ، وقربها من مراكز التسوق والخدمات اللوجستية ما يجعلها مجال خصب للاستثمار العقاري الواعد الذي يجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار المجدية.

ولفتت ” إتقان ” في ختام بيانها الصحفي إلى أن مدينة الرياض والدمام والخبر تعتبر هي المدن الواعدة والحيوية للاستثمار بالمملكة بلد النفط والمال والأعمال ووجهت الاستثمار العالمي الذي تسعى رؤية 2030 إلى جذبها بمستهدفاتها وخططها الاستراتيجية التي لفتت انظار المستثمرين بالعالم.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن ” مزاد جواني ” التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم(920001019)،(0539647777)،أو الجوال (0539649999) ، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة .