استطلاع: محبو السفر في الإمارات والسعودية يولون أهمية كبيرة لتجارب السفر المتميزة

استطلاع جديد يُظهر بأن صالات المطارات لاتزال تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة

مكافآت الولاء لاتزال تشكل أهم مزايا بطاقات الدفع أثناء السفر

هناك علاقة وثيقة بين مزايا السفر وزيادة استخدام بطاقات الدفع

دبي – : البلاد

يشهد نظام السفر عودة قوية وحضوراً ملفتاً في أعقاب أزمة أثّرت بشكل كبير على معظم القطاعات. واليوم، يواصل المسافرون مجدداً رحلات سفرهم بقصد العمل والترفيه وحتى كلاهما معاً. تُظهر احصائيات السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة (UNWTO World Tourism Barometer) ارتفاعاً بنسبة 182٪ في السياحة الدولية للربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث استقبلت الوجهات في جميع أنحاء العالم ما يقارب 117 مليون سائح دولي مقارنة بـ 41 مليوناً في الربع الأول من عام 2021.

أجرت كولينسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارب السفر، مؤخراً استطلاعاً شمل ما يقارب 2.000 من محبي السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي كشف النقاب عن بعض التصورات المثيرة للاهتمام. وقد أظهر الاستطلاع بأن مستوى التعافي الذي شهدته المنطقة في عام 2021 كان قوياً للغاية، وهو ما يشير إلى مستقبل مشرق.

قام المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة بأربع رحلات ذهاب وعودة بمعدل وسطي في عام 2021، وهو ما يمثل تعافياً بنسبة 67٪ من متوسط عدد الرحلات المسجلة في فترة ما قبل الجائحة التي كانت تبلغ ست رحلات ذهاب وعودة بمعدل وسطي. في المملكة العربية السعودية، بلغ متوسط عدد رحلات المسافرين ثماني رحلات ذهاب وعودة خلال أحد الأعوام التي كانت تسودها ظروف تشغيل اعتيادية قبل الجائحة (2019)، وقام المسافرون بخمس رحلات ذهاب وعودة بمعدل وسطي عام 2021، وهو ما يمثل تعافياً بنسبة 63٪.

صالات المطارات تشهد إقبالاً مذهلاً وغير مسبوق

وفقًا لاستطلاع كولينسون، فإن استخدام صالات المطارات مرتفع على نحواستثنائي في المنطقة. وكمؤشر على ذلك، فإن 98٪ من المستطلعين في المملكة العربية السعودية و95٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدموا صالات المطارات في السابق.

وفضلاً عن ذلك، يتمتع »بريوريتي باس«، البرنامج الرائد عالمياً في مجال تقديم تجارب السفر في المطار، الذي تملكه وتشغله شركة “كولينسون”، بسمعة قوية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق، فإن 76٪ من دولة الإمارات العربية المتحدة و66% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية على دراية ببرنامج »بريوريتي باس« أو »لاونج كي« – وهو برنامج تابع لشركة كولينسون مصمم خصيصاً لبطاقات الدفع، وهو ما يمكّن البنوك من تزويد عملائها بتجربة مطار سلسة على مستوى العالم.

كما أظهر الاستطلاع كيف أن المسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على دراية بمكافآت وامتيازات السفر، فضلاً عن مدى قيمة مزايا صالات المطارات عندما يقدمها مزودو بطاقاتهم. ومن المثير للاهتمام أن 80٪ من المسافرين في المملكة العربية السعودية و76٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة أفادوا بأنهم سيستخدمون البطاقة لعدد مرات أكثر في حال أنها تقدم لهم مكافآت أو مزايا السفر.

تتمثل مزايا السفر الثلاث الأكثر شيوعاً بين المستطلعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مكافآت الولاء (62٪)، والدخول إلى صالات المطارات (58٪)، ومكافآت محبي السفر (56٪). واللافت أن نتائج الاستطلاع في المملكة العربية السعودية جاءت متشابهة بشكل كبير، حيث تمثّلت فيما يلي: مكافآت الولاء (58٪)، ومكافآت محبي السفر(57٪)، والدخول إلى صالات المطارات (55%).

ويُعد استخدام صالات المطار في حالات تأخر الرحلة، بالإضافة إلى الحماية من الاحتيال على الهوية الشخصية، أيضاً ضمن أفضل خمس مزايا متوفرة لحاملي البطاقات. وبإمكان حلول كولينسون المساعدة في معالجة كلا المسألتين. وبالنظر إلى ما يسببه تأخر الرحلات وحالات الفوضى في المطارات من ازعاج وارهاق وإحباط للمسافرين، فإن حل “سمارت ديلاي” (SmartDelay) يزيل الضغوط الناجمة عن تأخير الرحلة من خلال منح المسافر ميزة الدخول إلى صالات المطارات. كما أن حل حماية الهوية الشخصية “آي دي سنتري” (ID Sentry) من كولينسون، يقدم للمسافرين الدعم والمؤازرة الكاملة من خلال حماية بيانات هويتهم الشخصية في جميع الأوقات، وفي أي مكان في العالم، وعلى جميع الأجهزة.

الاحتفاظ بالعملاء من خلال تزويدهم بتجارب سفر مطورة وعالية المستوى

في حين أن مزايا السفر تلعب دوراً كبيراً في الاحتفاظ بالعملاء، يُظهر الاستطلاع بأن أكثر من ثلث المستجيبين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يبدون قبولاً طوعياً للتحول إلى مزود بطاقة جديد للحصول على تجارب سفر أكثر تميزاً ومدعومة بالتقنيات الرقمية واستثنائية.

تواصل كولينسون الارتقاء بتجارب السفر نحو آفاق أفضل من خلال طرح حلول مبتكرة جديدة في السوق، مصممة خصيصاً لمواكبة ميول وتطلعات المسافرين في العصر الحديث ذوي المتطلبات الاستثنائية. وتُعد “كار ترولر” Car Trawler إحدى تلك الخدمات التي تضيف قيمة لعملاء »بريوريتي باس«، لا سيما أولئك الذين يبحثون عن الراحة والملاءمة من خلال الحصول على تجربة سفر شاملة وسلسة.

وقالت بريانكا لاكاني، نائب رئيس أول في شركة كولينسون، “باعتبار أن هناك عدد كبير من حملة البطاقات على استعداد لاستخدام المزيد من المنتجات والخدمات المقدمة من مزودي البطاقات ذات الاستخدام اليومي، حان الوقت الآن للاستفادة من هذه الفرصة ومضاعفة التوسع وتقديم حلول أكثر شمولاً على نحو استباقي. إن تقديم مزايا السفر من خلال بطاقة الائتمان أو الخصم، لن يؤدي فقط إلى الارتقاء بتجربة حاملي البطاقات نحو الأفضل وحسب، بل سيساهم أيضاً في زيادة دخل المعاملات، حيث سيستخدم ما يقارب ثلاثة من بين كل أربعة عملاء (78٪ في المملكة العربية السعودية و 74٪ في الإمارات العربية المتحدة) بطاقاتهم في الإنفاق على المشتريات والمعاملات ذات الصلة بالسفر.”