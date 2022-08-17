منصة أنغامي تحتوي على أكثر من 72 مليون أغنية

*أكثر من 75 مليون مستخدم بعد وصول المحتوى العربي إلى 60٪*

البلاد : متابعات

أعلنت منصة أنغامي انها تحتوي على أكثر من 72 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، ومتاحة لأكثر من 75 مليون مستخدم مسجّل، حيث وصل حجم المحتوى الترفيهي العربي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما قاربت حصة المحتوى العربي ما نسبته 60٪ من إجمالي المحتوى، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد إجمالي الإيرادات في خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظًا بنسبة 29٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 21.1 مليون دولار، جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدلات انتقال من نظام المشاهدات المدعومة بالإعلانات إلى نظام المشاهدات المدفوعة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين بنسبة 46٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 19.5 مليون مشترك.

ولطالما مثّل المحتوى العربي ركيزة النمو المستقبلية، حيث قامت المنصة بعقد العديد من الشراكات والمبادرات تم تصميمها لدعم المحتوى العربي وشمل ذلك: توقيع اتفاقية حصرية مع الفنان المصري العالمي عمرو دياب، والذي يعد الفنان الأكثر استماعاً بما يقرب من 1.2 مليار، وتوقيع شراكة استراتيجية مع “روتانا”، لأكبر مكتبة عربية من محتوى الموسيقى والمنصات الإعلامية والمحتوى الترفيهي والفعاليات. كما تم تجديد شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة “أم بي سي“، والاستحواذ على Spotlight Events، لتنظيم الفعاليات والحفلات الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع تنظيم ما يزيد على 10 حفلات موسيقية ضخمة خلال 2022. بالاضافة إلى ذلك وقّعت أنغامي اتفاقية شراكة مع وجيز، أضخم مكتبة عربية للمحتوى المعرفي القصير والتي تضم 3500 ملخص صوتي لأشهر الكتب المحلية والإقليمية والعالمية،

وفي هذا السياق، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: “لا شك أن النتائج التي استطاعنا تحقيقها في خلال الشهور الستة الأولى لهذا العام تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية عام 2022. والفضل في ذلك يعود أولاً إلى حرصنا على تلبية تطلعات مستخدمي المنصة الأوفياء من خلال إثراء مكتبتها بالمحتوى العربي المميز وتعزيز إمكانات البث الرقمي عبر تبني أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً. وبذلك، ستحافظ أنغامي على مكانتها الريادية في قطاع البث الرقمي لتصبح واحدة من منصات الترفيه الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جانبه، قال ف. جاكوب شيريان، الرئيس التنفيذي الشريك لأنغامي: “ستواصل أنغامي التزامها بإطلاق المزيد من العروض المبتكرة وتوسيع نطاق حضورها العالمي، وإثراء تجارب المشتركين عبر توفير المحتوى الأفضل ضمن فئته وإطلاق المزايا الجديدة والمبتكرة. ونحن على ثقة باستمرار هذا المسار التصاعدي طوال عام 2022 بفضل الشراكات والعروض المميزة التي نواصل طرحها”.