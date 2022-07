لماذا ترفض أندية أوروبا التعاقد مع رونالدو؟

قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 بـ4 أيام فقط، قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) مغادرة يوفنتوس الإيطالي بشكل مفاجيء، ليترك النادي في حيرة وتخبط إداري، قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي لاحقًا، ما جعل قائد اليوفي جورجيو كيليني ينفجر غاضبًا آنذاك قائلًا: “كان من الأفضل لو رحل مبكرًا ليمنحنا الوقت للاستعداد الكافي، لقد دفعنا ثمن ذلك”.

في الوقت الحالي يخشى مانشستر يونايتد تكرار الأمر مُجددًا بعد أن أبلغ رونالدو النادي برغبته في الرحيل، ما قد يتسبب بفوضى عارمة لا سيما أن الإدارة لم تتعاقد مع مهاجم احتياطي لتعويض رونالدو حال رحيله.. فقد مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع المهاجمين الواعدين إيرلينغ هالاند وداروين نونيز ليذهبا إلى مانشستر سيتي وليفربول تواليًا.. على أمل أن رونالدو وحده يكفي لقيادة خط هجوم الشياطين الحُمر، لكن يبدو أن الوضع يقود النادي للأسوأ باحتمالية فقدان رونالدو أيضًا.

قبل أسبوعين من انطلاق الموسم الجديد 2022-2023 يحاول وكيل أعمال رونالدو، البرتغالي خورخي مينديش، إيجاد نادٍ جديد يلبي طموح موكّله وبالأخص نادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا حيث يريد الدون الدفاع عن رقمه القياسي كأفضل هدّاف في تاريخ المسابقة وزيادة غلّته التهديفية.. بيد أن كل محاولات مينديش لنقل أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى وجهة جديدة، باءت بالفشل إلى غاية تاريخ 21 يوليو.

