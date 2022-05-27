التزم بنظام غذائي صحي.. وجبة على الإفطار قد تقيك من خطر قاتل

السكتة الدماغية قد تكون منتشرة بقوة بين من لا يلتزمون بنظام غذائي سليم وصحي.

فالمعروف أن الالتزام بنظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولكن ما يشكل مثل هذا النظام الغذائي هو موضوع محل نقاش على نطاق واسع.

ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح كيف يتفاعل البيض مع صحتنا.

ومع ذلك، يشير بحث جديد نُشر في eLife إلى أن الاستهلاك المعتدل للبيض يمكن أن يمنع انسداد الشرايين.

الذي يؤدي إلى السكتة الدماغية، عن طريق زيادة كمية الأيضات الصحية للقلب في الدم.

وتاريخيا، تم تشويه سمعة البيض على أساس أنه يساهم بشكل مباشر في تكوين الكوليسترول السيئ في الدم.

لكن في بعض الدراسات، وجد أن الاستهلاك المنتظم للبيض يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وكذلك السكتة الدماغية بشكل كبير، مقارنة باستهلاك البيض بشكل غير منتظم.

وشحذ الباحثون التأثيرات المباشرة للبيض على مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية.

وتمكن الفريق من القيام بذلك باستخدام تقنية تسمى الرنين المغناطيسي النووي المستهدف.

والتي تقيس المستقلبات في عينات البلازما المأخوذة من 4778 مشاركا.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تناولوا كمية معتدلة من البيض لديهم مستويات أعلى من البروتين في دمائهم.

ويشار إلى HDL باسم الكوليسترول “الجيد” لأنه يمتص الجزيئات الدهنية الضارة ويعيدها إلى الكبد.

ثم يقوم الكبد بإخراجها من الجسم قبل أن تتاح لها فرصة الالتصاق بجدران الشرايين.