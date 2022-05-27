أصالة تطرب جدة بأجمل أغانيها

جدة – إيمـان بـدوي

أطربت الفنانة أصالة جمهورها في حفل كبير ضمن فعاليات موسم جدة 2022، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها وأحدثها داخل الصالة الرياضية الخضراء في استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ولاقى الحفل تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني الجميلة التي تجلّت فيها أصالة بصوتها وأحاسيسها، وجمعت فيها بين الأغاني القديمة والجديدة، ونشرت معها الفرح والابتسامة على محيا الحضور.

وأشعلت أصالة المسرح بمشاعر جياشة كادت ألا تنطفئ وترنمت بالعديد من أغنياتها ، منها : شكرا ، بنت أكابر ، بعدك عني ، عادي ، سامحتك ، طبيب الهوى ، أكتر من اللي أنا بحلم بيه ، حضرت الموقف ، ياخي أسأل ، شموخ عزي ، ذاك الغبي ، عقوبة ، خدني لك . كما ترنمت بمدلي سوري جميل و اختتمت الحفل بالأغنية الوطنية السعودية عاش سلمان .

و قالت أصالة في المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل : قررت بدءًا من هذه الحفلة أن أغني في جميع حفلاتي القادمة أغنية أحبها و أدندنها دائما لأحد الفنانين المشهورين أو حتى الغير معروفين ، كما كشفت أصاله عن انتهائها من تسجيل دويتو جمعها بالفنانة أسماء المنور ، أيضا أفصحت عن قرب صدور ألبومها المصري الجديد الذي سيصدر يوم ١ يوليو .