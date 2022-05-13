ملعقة واحدة من هذا المكون كفيل بجعلك أكثر رشاقة!

يسعى الكثيرون في التخلص من الوزن الزائد خصوصا بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لذا جئنا بهذه الوصفة التي قد تعمل على زيادة حرق الدهون ، خصوصا المتراكمة في منطقة البطن ، وللحصول على أفضل النتائج فقط تناولوا ملعقة واحدة من هذا المكون فهو كفيل بجعلك أكثر رشاقة ، وستحتاجين في هذه الوصفة إلى :
1/ ملعقتين كبيرتين من العسل.
2/ ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
3/ ملعقة من الزنجبيل المبشور.
4/ ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.
يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح عجين متماسك ومتجانس ، ومن ثم اخلطوا ملعقة صغيرمن الخليط في كوب من الماء الدافئ ، ويتم تناوله قبل الخلود إلى النوم بشكل يومي لمدة أسبوع وستلاحضون النتائج بعد فترة قصيرة.
وهذا الخليط يعمل على كبح الشعور بالجوع ويعزز الشعور بالشبع ، أما الزنجبيل والقرفة فسيساعدان على حرق الدهون المتراكمة في الجسم .