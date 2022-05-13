صحة و عافية

ملعقة واحدة من هذا المكون كفيل بجعلك أكثر رشاقة!

فرناس حفظيaccess_time12 / شوال / 1443 هـ      13 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يسعى الكثيرون في التخلص من الوزن الزائد خصوصا بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لذا جئنا بهذه الوصفة التي قد تعمل على زيادة حرق الدهون ، خصوصا المتراكمة في منطقة البطن ، وللحصول على أفضل النتائج فقط تناولوا ملعقة واحدة من هذا المكون فهو كفيل بجعلك أكثر رشاقة ، وستحتاجين في هذه الوصفة إلى :

1/ ملعقتين كبيرتين من العسل.

2/ ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

3/ ملعقة من الزنجبيل المبشور.

4/ ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح عجين متماسك ومتجانس ، ومن ثم اخلطوا ملعقة صغيرمن الخليط في كوب من الماء الدافئ ، ويتم تناوله قبل الخلود إلى النوم بشكل يومي لمدة أسبوع وستلاحضون النتائج بعد فترة قصيرة.

وهذا الخليط يعمل على كبح الشعور بالجوع ويعزز الشعور بالشبع ، أما الزنجبيل والقرفة فسيساعدان على حرق الدهون المتراكمة في الجسم .

vernas hefzy

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