عشرون دقيقة تمارين تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب لهذه الفئة العمرية

قال الخبراء إن البدء في التمرين “أفضل من عدمه ، ولكن أفضل من التأخير”

بعد أن وجدت دراسة جديدة أن الناس يمكن أن يدروا أمراض القلب الحادة

عن طريق أداء 20 دقيقة على الأقل من التمارين في اليوم في وقت لاحق من الحياة.

لكن الفوائد كانت أكثر وضوحا بين أولئك في أوائل السبعينيات من العمر ، مقارنة بمن هم في أواخر السبعينيات وما بعدها.

وتتبعت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة القلب ، أكثر من 3000 من البالغين الإيطاليين فوق سن 65 لأكثر من 20 عامًا.

تتبع باحثون إيطاليون أمراض القلب – بما في ذلك قصور القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية – بين المشاركين وراقبوا أيضًا مستويات نشاطهم البدني.

بشكل عام ، ارتبط النشاط البدني بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن بعد إجراء مزيد من التحليل ، وجد المؤلفون أن ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا

بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 75 عامًا يبدو أنها توفر أكبر الفوائد.

وقال فريق من الباحثين الإيطاليين إن الفوائد الوقائية تقل فيما يبدو مع تقدم العمر مما

“يشير إلى إمكانية تحقيق فوائد أكبر للقلب والأوعية الدموية من خلال تحسين النشاط البدني في وقت مبكر من العمر”.

في افتتاحية مرتبطة بعنوان “النشاط البدني عند كبار السن:

التأخير أفضل من عدم التأخير ، ولكن أفضل مبكرًا من التأخير” ، قال الأكاديميون إن الدراسة أظهرت أن “الحركة هي الطب” في أواخر العمر.

وأضافوا: “حتى القدر القليل من النشاط البدني قد يكون له آثار مفيدة على كبار السن ، ولكن إذا تم القيام به مبكرًا وليس متأخرًا”.