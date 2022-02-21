تنظيمات جديدة لتمكين الجيل الأحدث من تقنيات “Wi-Fi”

الرياض 20 رجب 1443 هـ الموافق 21 فبراير 2022 م واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة تنظيمات الشبكات اللاسلكية المحلية “WLAN” التي مكنت من خلالها الجيل الأحدث من تقنيات “الواي فاي” “Wi-Fi 6E” ، لتكون بذلك المملكة الأولى عالمياً في كمية الترددات المحددة لتقنيات “Wi-Fi” والاستخدامات المعفاة من الترخيص.

وبيّنت الهيئة أن وثيقة تنظيمات الشبكات اللاسلكية المحلية “WLAN ” ““Wi-Fi والاستخدامات المعفاة من الترخيص.

وتنظم استخدام تطبيقات الشبكات اللاسلكية المحلية في المملكة وتحدد الترددات التي تستخدمها هذه الشبكات، وتضمنت الوثيقة تحديد نطاقات ترددية إضافية في النطاقين (6) و (60) جيجاهرتز لتقنيات ” Wi-Fi “في المملكة، والتي تعد أحد أبرز تطبيقات الشبكات اللاسلكية المحلية ” WLAN “بالإضافة إلى وضع الشروط الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان عملها بكفاءة عالية.

وأوضحت الهيئة أن إصدار الوثيقة يأتي ضمن مبادرات «الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي» 2025م، وتنفيذاً لخطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021م-2023م، وتعزيزا لدور الهيئة كمنظّم رقمي في تمكين التقنيات اللاسلكية وتعظيم عوائد الاقتصاد الرقمي ، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع تبني الجيل الأحدث من تقنيات “Wi-Fi 6E” التي تعمل في النطاق الترددي المتاح حديثاً 6 جيجاهرتز وتحقيق الوضوح التنظيمي في تحديد النطاقات الترددية للاستخدامات المعفاة من الترخيص وضوابط استخدامها.

وتعزز هذه الخطوة ريادة المملكة إقليميا كأول دولة تتيح كامل النطاق 6 جيجاهرتز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتمكين الجيل الأحدث من تقنيات “Wi-Fi 6E” ، كما أشادت المنظمة الدولية (Wi-Fi Alliance) بأدوار المملكة وممارستها في تمكين تقنيات الجيل الحديث من “Wi-Fi”.

وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة النطاقات الترددية للشبكات اللاسلكية المحلية ““WLAN سيسهم في مضاعفة نقل البيانات بسرعات تتجاوز خمسة أضعاف الجيل الحالي من التقنيات المستخدمة حاليا وزيادة استيعاب أعداد المستخدمين مما يعزز جودة خدمات الاتصالات اللاسلكية عريضة النطاق في المملكة، إضافة إلى تمكين التطبيقات الذكية والمبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزّز وإنترنت الأشياء وتطبيقات المنازل والمكاتب الذكية.