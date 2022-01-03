“الفريكة” طعام مشاهير العالم يقي من السرطان وينظم السكري وضغط الدم!

يعتمد عليها الكثير من المشاهير والطهاه العالميين في نظامهم الغذائي، ومنهم أوبرا وينفري والشيف الانكليزي جيمي اوليفر إنها “الفريكة” أحد اهم أنواع الحبوب الكاملة، تحتوي على عديد من المركبات الغذائية الهامة لصحة الجسم مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.
ويساهم الفريك أو الفريكة في تقوية النظر نظرا لاحتوائه على اللوتين والزاكسانين وهوي مضادات اكسدة تعمل على حماية العين من الامراض التي يمكن ان تصيبها، كما يحسن الفريك الجهاز الهضمي ، ويمنع الإصابة بسرطان القولون والامعاء.
كما يساعد الفريك في إنقاص الوزن لأنه غني مصدر مصادر البروتين وغني الألياف التي تعزز الإحساس بالشبع، كما أنه يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم كونه يحتوي على مؤشر جلاسيمي منخفض، ويساعد أيضا في خفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم وهو ما يعمل على تنظيم ضغط الدم المرتفع ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.
ويحتوي الفريك على البروتينات الصحية التي تسهم في بناء ونمو خلايا الجسم ومنها الشعر والبشرة والاظافر. كما ان البروتين اساسي في نمو العظام والعضلات والعمود الفقري والدم.