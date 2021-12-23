صحة و عافية أطعمة تساعد في السيطرة على ضغط الدم المرتفع!

يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر التي تعتبر أكثر شيوعا للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وتستخدم عديد من الأدوية والعلاجات في ضبط مستوى ضغط الدم، بجانب ذلك التغذية السليمة أيضا تساعد في السيطرة على الضغط. لذلك يقترح خبراء التغذية اتباع نظام غذائي مغذي وصحي للقلب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك الذين يتناولون علاجات للضغط ومنها على سبيل المثال الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت لأنها محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة القلب . كما يعتبر السلمون والأسماك الدهنية لهم فوائد كبيرة لصحة القلب لاحتوائهم على الأوميجا3 والتي تساعد في تقليل مستويات ضغط الدم التي تقلص الأوعية الدموية . قد تكون بذور اليقطين مصدر مركز للعناصر الغذائية المهمة للتحكم في ضغط الدم ، بما في ذلك المغنسيوم والبوتاسيوم والأرجينين وهو حمض أمميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك ، وهو ضروري لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. يساعد أيضا الفول والعدس والفاصوليا على تنظيم ضغط الدم لاحتوائهم على الألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم ، كما يساهم الفستق في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم . كما يعتبر الجزر من الأطعمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المركبات الفينولية ، التي تساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب وبالتالي خفض مستويات الضغط العالي. ويعد الكرفس من الخضروات التي تساعد في إدرار البول والماء الزائد من الجسم ، كما أنه ينقي الجسم من السموم ، وبالتالي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. كما وجدت دراسة حديثة شملت 26 شخصا لمدة 12 أسبوع يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تناولوا حبوب الشيا يوميا أدى ذلك إلى انخفاض ضغط الدم . ليس هذا فحسب فإن الزبادي اليوناني المنتج الملئ بالمغذيات والمعادن يساعد في تنظيم ضغط الدم ، بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم. يعرف البروكلي بآثاره المفيدة للصحة العامة ن بما في ذلك صحة جهاز الدورة الدموية ، فقد يكون إضافة هذا النبات الصليبي إلى نظامك الغذائي طريقة ذكية للغاية لخفض ضغط الدم المرتفع .