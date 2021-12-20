هل يؤثر التلوث الضوضائي على صحة القلب؟

مليار شخص معرضون لخطر كبير بفقدان سمعهم بشكل دائم بسبب التلوث الضوضائي

لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله التلوث الضوضائي بصحتك.

من أمراض القلب إلى فقدان السمع ، يؤدي التلوث الضوضائي إلى عواقب وخيمة على صحتك العامة ورفاهيتك.

اذن ما هو التلوث الضوضائي وما هي المخاطر الصحية التي يشكلها؟ كيف نبقى في مأمن منه؟ هيا نكتشف.

ما هو التلوث الضوضائي؟

التلوث الضوضائي هو التعرض للضوضاء عند ديسيبلات ضارة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الإنسان والحياة البرية ، وتُعرف أيضًا بالتلوث البيئي أو الصوتي.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، لا يشكل التعرض للضوضاء أقل من 70 ديسيبل أي مخاطر صحية على البشر أو الحياة البرية

ومع ذلك ، إذا تعرض شخص ما لمستويات ضوضاء تبلغ 85 ديسيبل أو أكثر لأكثر من 8 ساعات على أساس منتظم ، فيمكن اعتبار ذلك خطيرًا.

ما هي مصادر التلوث الضوضائي؟

من ضوضاء النقل إلى الموقع الديني في منطقتك – هناك العديد من مصادر التلوث الضوضائي التي تساهم في اعتلال صحتك. دعنا نلقي نظرة على أعلى المساهمين:

وسائل النقل

تنتج حركة المرور على الطرق والطائرات والقطارات قدرًا كبيرًا من الضوضاء

تصنيع

من الآلات الكبيرة إلى المعدات مثل الضواغط والمولدات ومراوح العادم وطواحين الطحن تنتج الكثير من الضوضاء ، مما يجعلها مساهمًا رئيسيًا في تلوث الضوضاء.

بناء

لعبت أنشطة البناء بسبب التحضر السريع والتصنيع دورًا رئيسيًا في زيادة التلوث الضوضائي

الأجهزة المنزلية

من الثلاجات إلى مطاحن الخلاط – معظم أجهزة المطبخ والأجهزة المنزلية لدينا مسؤولة عن التلوث الضوضائي.

كيف يؤثر التلوث الضوضائي على صحتنا؟

الأصوات جزء لا يتجزأ من حياتنا. ولكن إذا أصبح الصوت ضوضاء ، فإنه يشكل تهديدات لجوانب مختلفة من صحتنا

لنلق نظرة على كيفية تأثير التلوث الضوضائي على صحتنا:

صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن للضوضاء الصاخبة وغير المتوقعة أن تؤدي إلى استجابة جسمك للضغط ، مما يؤدي إلى إطلاق نظام إنذار

ينتج عن هذا زيادة في هرمونات التوتر والأدرينالين والكورتيزول – والتي يمكن أن تضيق الشرايين وترفع ضغط الدم.

“قد يؤدي التلوث الضوضائي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.” – بحسب دراسة لمجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

يمكن أن يؤدي التعرض للتلوث الضوضائي لمدة عشر سنوات أو أكثر إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 300٪.

سمع

أي ضوضاء أعلى من 85 ديسيبل لأكثر من 8 ساعات في اليوم يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بسمعك.

عادةً ما يكون ضعف السمع الناتج عن التلوث الضوضائي مصحوبًا بتجنيد جهارة الصوت – وهي حالة جسدية تؤدي إلى تقليل تحمل جهارة الصوت

في مثل هذه الحالات ، قد تبدو بعض الأصوات مشوهة ، وهي حالة تسمى paracusis ، أو تسبب طنين الأذن – وهي حالة تنبعث فيها الأصوات من الأذن الداخلية نفسها.

الانحدار المعرفي

ارتبط التعرض للتلوث الضوضائي بالبداية المبكرة للتدهور المعرفي ، إما بسبب السكتة الدماغية أو الاستعداد للإصابة بمرض الزهايمر

الصحة الإنجابية

إذا تعرضت لضوضاء عالية ثابتة أثناء الحمل ، فقد يكون طفلك معرضًا لخطر الإصابة بضعف السمع

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الضوضاء إلى زيادة مستويات التوتر في جسمك ، والتي يمكن أن تصل إلى الطفل في الرحم وتسبب ضعف السمع في مرحلة لاحقة.

الآثار النفسية

يتسبب التلوث الضوضائي في استجابة الجسم للضغط ، مما يؤدي في النهاية إلى إجهاد مزمن

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى خفض مناعتك ، مما يجعلك عرضة للإصابة بأمراض أخرى

يمكن أن يسبب التلوث الضوضائي أيضًا اضطرابات في النوم ويسبب لك الصداع ، مما يجعلك غريب الأطوار ومرهقًا.

كيف يمكنك حماية نفسك من التلوث الضوضائي؟

الآثار الصحية الناجمة عن التلوث الضوضائي هي مجال متزايد للقلق العام. حددت منظمة الصحة العالمية معيارًا للاستماع الآمن للأجهزة التي تتطلب تحديد حجم الصوت لتتبع مدة التعرض الصوتي الضار.

هناك الكثير من تطبيقات الهاتف المحمول التي تخدم هذا الغرض

في أوقات أخرى ، إليك بعض النصائح لإبعاد نفسك عن الآثار الضارة للتلوث الضوضائي:

استخدم سماعات إلغاء الضوضاء عالية الجودة وحافظ على مستويات الموسيقى منخفضة (ليس أكثر من 60 ديسيبل)

في منزلك ، ضع الرغوة أسفل أدوات المطبخ لامتصاص الأصوات

أثناء القيادة ، تأكد من عدم التزمير دون داع

عندما تكون في الحفلات أو البرامج الثقافية ، تأكد من أن مستويات الصوت لا تتجاوز حدودها

لقد ثبت أن التعرض لمثل هذه الضوضاء على أساس منتظم لفترات طويلة من الزمن ضار بالصحة بأكثر من طريقة.