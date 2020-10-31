فيديو: هازارد يسجل للمرة الأولى مع ريال مدريد منذ “392” يومًا

سجّل إيدين هازارد هدفه الأول على الإطلاق رفقة ريال مدريد منذ 392 يومًا، في المباراة التي جمعت الملكي بهويسكا لحساب المرحلة السابعة من الليجا.

وترجع المرة الأخيرة التي سجّل من خلالها هازارد هدفًا بقميص ريال مدريد، إلى أكتوبر من العام البائد عندما زار شباك فريق غرناطة الأندلسي.

تعتبر هذه هي المناسبة الثانية التي يسجل فيها النجم البلجيكي لفائدة الميرنجي، إذ يفصل بين كل هدف والآخر عام واحد تقريبًا.

وخلال 16 مباراة خاضها خلال مجريات الموسم المنصرم، لم يتمكن هازارد سوى من تسجيل هدفٍ واحدٍ، بعد موسم مليء بالإصابات.

بينما يخطط اللاعب لانطلاقة قوية هذا الموسم مع فريق أحلام طفولته، ونجح بالفعل في تسجيل هدفٍ رائعٍ خلال أول مشاركة له على الإطلاق.

وانتقل هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد صيفية 2019 مقابل رسوم مالية بلغت قرابة 100 مليون يورو.

وقدّم مردودًا خائبًا في موسمه الأول بملعب سانتياجو برنابيو، لعلة الإصابات وجائحة كورونا، لكنه عاد اليوم ووضع بصمة قد تعيده إلى مستوياته المعهودة.

شاهد هدف إيدين هازارد ضد هويسكا..

1st Half Real Madrid- Huesca 2-0 Hazard & Benzema goals pic.twitter.com/agQOTwO1Kk — A.Selmi (@se87498571) October 31, 2020

Wonderful goal from Hazard. 😁 Watch and retweet pic.twitter.com/KoFiYr8jCK — sophia (@90sSophie) October 31, 2020

Hazard never went anywhere, class is permanent. pic.twitter.com/EfxWxj4xfc — Yahya (@CFCYahya) October 31, 2020

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