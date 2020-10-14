فيديو: ميسي يقود الأرجنتين للفوز ضد بوليفيا (2-1) بتصفيات المونديال

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتصدر تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم (قطر 2022) بعد الفوز بهدفين لواحد ضد المنتخب البوليفي.

أقيمت المباراة سهرة الثلاثاء في ملعب هيرناندو سيليس بالعاصمة البوليفية، سيروكي، لحساب مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

🏆 #SelecciónMayor ⚽ @Argentina 🇦🇷 2 (Lautaro Martínez y Joaquín Correa) 🆚 #Bolivia 🇧🇴 1 (Marcelo Martins) 👉 ¡Final del partido! El conjunto comandado por Lionel Scaloni cosechó su segunda victoria en las #Eliminatorias 💪 pic.twitter.com/hKI72dQJYP — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 13, 2020

تقدم أصحاب الأرض أولًا بهدفٍ في الدقيقة مارسيلو مورينو بالدقيقة 24، قبل أن يدرك لاوتارو مارتنيز التعادل للأرجنتين بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح البديل خواكين كوريا من إضاف الهدف الثاني للألبي سيلستي عند الدقيقة 79، لمنحه فوزًا هامًا في مشوار التصفيات.

حصد الأرجنتين وقائده ميسي الانتصار الثاني تواليًا ليحافظ على صدارته للمجموعة، بينما تلعب البرازيل صاحبه المركز الثاني اليوم مع بيرو، ولديها 3 نقاط.

نظام التصفيات..

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم تُقام في مجموعة واحدة تضم منتخبات القارة العشرة. يصعد المراكز من الأول إلى الرابع مباشرة إلى المونديال.

فيما يلعب المنتخب صاحب الترتيب الخامس في الملحق المؤهل إلى المونديال، إما منتخب آسيوي وإما منتخب من الأوقيانوسيا.

شاهد أهداف مباراة الأرجنتين وبوليفيا..

بوليفيا 1 : 2 الأرجنتين ' أهداف اللقاء 🎥 تصفيات كاس العالم #تصفيات_كأس_العالم

⭕ سنـــاب شـات https://t.co/Whq4sqdqGu pic.twitter.com/grma1ojyzr — gooal9991219 (@gooal9991219) October 13, 2020

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