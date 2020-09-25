بعد حصد السوبر الأوروبي.. بايرن ميونيخ يكسر “رقم الريال القياسي”

كسر بايرن ميونيخ الألماني رقم ريال مدريد الإسباني الخاص بأكبر سلسلة انتصارات متتالية في جميع البطولات بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وتمكن البافاري سهرة الخميس من إحراز لقب كأس السوبر الأوروبي بعد التغلب على إشبيلية الإسباني في المباراة التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.

🏆 BAYERN MUNICH LIFT THE SUPER CUP 🏆 pic.twitter.com/ywkxEfXFCv — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 24, 2020

اتجهت المباراة إلى الأوقات الإضافية إثر التعادل بهدفٍ لمثله في الوقت الأصلي، قبل أن ينجح البديل خافي مارتينيز في حسم اللقب، بآخر مبارياته مع الفريق.

ووصل بايرن ميونيخ إلى الانتصار رقم 23 تواليًا مع المدرب هانز فليك في جميع البطولات، ليحقق النادي الأحمر لقبه الرابع هذا العام بعد الدوري والكأس ودوري الأبطال.

بينما كان الرقم القياسي السابق بحوذة ريال مدريد بـ (22 انتصار) في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2014 تحت القيادة الفنية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

Bayern Munich are the FIRST EVER club in the top 5 European leagues to win 23 straight matches 😳 pic.twitter.com/gd19AQwAlm — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 25, 2020

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