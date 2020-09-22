سواريز اجتاز امتحان الإيطالية “بالغش”!

قال المدعي العام لمدينة بيروجيا الإيطالية إن لاعب برشلونة لويس سواريز اجتاز اختبار اللغة الإيطالية الأسبوع الفائت عبر التحايل، إذ كان يعرف الأسئلة قبل دخوله اللجنة.

وخضع سواريز (33 عامًا) إلى اختبار اللغة الإيطالية من أجل إصدار جواز سفر أوروبي يخوّله من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الذي كان على شفا حفرة من التوقيع له.

بيد أن المفاوضات انهارت في الرمق الأخير بين الطرفين، ليخرج علينا المدعي العام اليوم الثلاثاء بتصريح يؤكد من خلاله أن اللاعب اجتاز الاختبار بالغش والتحايل.

Big issue. There has been “irregularities” in the test of Luis Suárez for Italian Exam in the University for Perugia. “Suárez got advance questions, he had the passport by cheating”, according to preliminary investigations [Ansa]. Meanwhile, he’s waiting to join Atlético… 🚨 pic.twitter.com/Idy1gisZFu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020

ولم يستغرق لويزاتو أكثر من 50 دقيقة في الاختبارين المكتوب والشفوي للغة الإيطالية، بينما يستغرق عادة المتقدمين للاختبار أكثر من 80 دقيقة.

الأمر الذي أثار الريبة والشكوك لدى الموظفين، ما جعل الكولونيل سيلفاجو ساري وهو تابع لهئية المحكمة في المدينة، يباشر في التحقيقات لمعرفة أبعاد القضية.

وقال ساري في تصريحاته للصحافة: “لقد بدا سواريز وكأنه شخص لا يعرف أي كلمة بالإيطالية أمام هيئة الاختبار، لكنه رغم ذلك اجتاز الأمر”.

Luis Suarez’s Italian citizenship exam is under investigation from prosecutors amid irregularities. A statement claimed that information about the test was given to Suarez before the exam: https://t.co/cGyTZy5zNa pic.twitter.com/o1oeVDIeH5 — ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2020

وواصل: “لقد اكتشفنا أن اللاعب كان يعرف الأسئلة سلفًا، حتى الآن يوفنتوس ليس متهمًا في أي شيء قانوني، لكن قد يحدث ذلك”.

وسيبدأ ساري سلسلة تحقيقات في جامعة بيروجيا لمعرفة ما إذا كان يوفنتوس متورطًا في القضية أم أن الأمر اقتصر على الموظف الذي سرّب له الاختبار.

وتشتهر إيطاليا بالتحديد بإصدار جوازات سفر مزورة وبأشكال غير قانوينة للراغبين في دخول البلاد، إذ تم التحقيق في مئات القضايا على مدى العقد الماضي فقط.

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