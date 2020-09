سواريز اجتاز امتحان الإيطالية “بالغش”!

قال المدعي العام لمدينة بيروجيا الإيطالية إن لاعب برشلونة لويس سواريز اجتاز اختبار اللغة الإيطالية الأسبوع الفائت عبر التحايل، إذ كان يعرف الأسئلة قبل دخوله اللجنة.

وخضع سواريز (33 عامًا) إلى اختبار اللغة الإيطالية من أجل إصدار جواز سفر أوروبي يخوّله من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الذي كان على شفا حفرة من التوقيع له.

بيد أن المفاوضات انهارت في الرمق الأخير بين الطرفين، ليخرج علينا المدعي العام اليوم الثلاثاء بتصريح يؤكد من خلاله أن اللاعب اجتاز الاختبار بالغش والتحايل.

Big issue. There has been “irregularities” in the test of Luis Suárez for Italian Exam in the University for Perugia. “Suárez got advance questions, he had the passport by cheating”, according to preliminary investigations [Ansa]. Meanwhile, he’s waiting to join Atlético… 🚨 pic.twitter.com/Idy1gisZFu

