البلاد – نيفين عباس
يتميز المطبخ المصري في عيد الأضحي بالعديد من الأطباق اللذيذة
ونقدم لكِ وصفة مميزة منها بطريقة سهلة وبسيطة
المقادير اللازمة
لحم مكعبات
بصل مقطع شرائح
بطاطس مقطعة شرائح
طماطم مقطعة شرائح
ملح وفلفل أسود
بهارات لحم
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
طريقة العمل
تتبل اللحم بالملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب، ومعهم البطاطس والبصل
نحضر ورق فويل ونضع عليها ورقة زبدة
نضع اللحم بالبصل والبطاطس بالورقة ثم نضع الورقة بالصينية وفوقهم الطماطم وملعقة سمن وتغلق ورقة الفويل جيداً
ضعي كوب ماء فى قاع الصينية
ادخلي الصينية فرن ساخن وتترك من ساعة ونصف إلى ساعتين
تفتح ورقة الفويل وتوضع أعلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تتحمر، ثم تقدم ساخنة