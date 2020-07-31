وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل لحم الغنم المبهر

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة مميزة للحم الغنم المبهر مع الأرز
المقادير اللازمة
للحم
لحم غنم كمية بحسب الرغبة
ملح وفلفل اسود
ورق غار
هيل
مستكة
مسمار
دارسين
بصل وجزر وكرفس
للأرز
كيلو أرز بسمتي
ملعقة كبيرة بهار لحم
بصلة مفرومة
سمن عربي
ملح وفلفل
2 مكعب مرق لحم
مرق لحم لتسوية الارز
ملعقة صغيرة كركم وكاري
نصف ملعقة كبيرة دارسين ناعم
ربع ملعقة صغيرة هيل ناعم
مكسرات محمصة وشعرية للتزيين
طريقة العمل
توضع جميع مقادير اللحم معاً في قدر وتترك حتي تسلق
تخرج اللحم من المرق وتغطي وتترك جانباً
تصفي المرقة وتترك لإستخدامها لتسوية الارز
في قدر يشوح البصل مع الكركم والكاري حتي يصبح ذهبي قليلا
يضاف له الملح والفلفل والدارسين والهيل وبهار اللحم ومرق اللحم ومكعبات مرق اللحم
يترك المزيج حتي يغلي
ثم يغسل الارز ويوضع للخليط
يترك حتي تمام النضج
يغرف في طبق التقديم
ويضاف له المكسرات والشعرية واللحم
ويقدم ساخن