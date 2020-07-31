وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل لحم الغنم المبهر

يسر مؤسسة البلاد للصحافة و النشر أن تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك ونعلن عن توقف النسخة الورقية مع استمرار الموقع الالكتروني في العمل على مدار الساعة على أن يكون الإصدار الورقي الأخير لعدد الخميس بتاريخ 30-07-2020 الموافق 9-12-1441 هـ ومعاودة الإصدار يوم الخميس الموافق 06-08-2020 الموافق 16-12-1441 هـ