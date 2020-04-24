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أطباق رمضان | طريقة عمل البيكاتا بالمشروم

نيفين عباسaccess_time2 / رمضان / 1441 هـ      24 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم أول أطباق شهر رمضان المبارك وطريقة عمل بيكاتا اللحم بصلصة المشروم الغنية بالكريمة والزبدة

المقادير اللازمة
كيلو لحم
كوب دقيق
كوب كريمة
زبدة
( كوب مشروم ( فطر – عيش الغراب
بصلة مفرومة
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة زعتر
زيتون زيت

الطريقة
يتبل اللحم بالملح والفلفل ثم تغمس كل قطعة فى الدقيق
يوضع زيت الزيتون فى مقلاة ويترك حتى يسخن
تحمر قطع اللحم إلى أن يصبح لونها ذهبى ثم ترفع من على النار
بنفس المقلاة نضع الزبدة والبصل ويشوح حتى يذبل
نقوم بإضافة المشروم له ويقلب حتى يحمر ثم تضاف الكريمة
تضاف قطع اللحم للكريمة والزعتر والملح والفلفل الأسود
يترك المزيج على النار لمدة عشرين دقيقة حتى ينضج اللحم ويتماسك
ثم يقدم مع الأرز

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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