قصة ملهمة .. كيف تجاوز محمد محنة الإصابة بكورونا في منزله رغم مرضه بالسكر

تجربة الإصابة بكورونا ليست سهلة، فهي لابد أنها تصيب صاحبها بمخاوف واضطرابات قد تتسبب في الموت أثر القلق والخوف بعيدا عن الفيروس.

ولكن تجربة الشاب محمد المصاب بالسكري حملت رأيا آخر عبر روسيا اليوم.

وروى الشاب الذي يعاني من مرض السكري، وأصابه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تجربته في التغلب على المرض.

وذلك خلال أسبوعين أمضاهما في منزله قيد الحجر الصحي.

المواطن التونسي محمد قزاح والذي يبلغ من العمر 32 عامًا، كشف أنه أصيب بالفيروس بعد زيارة إلى فرنسا.

ومحمد يعمل كمدير شركة خدمات، وعبر عن شعوره بالقلق بعدما علم بالأمر.

وذلك كونه يعاني من مرض السكري مما يجعله أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة للمرض، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وحول الرحلة الكبيرة التي خاضها، أكد أنه في الأسبوع الأول، بعد علمه بالمرض، أحس بضغط نفسي كبير.

وكشف عن قلقه الأولي بقوله لأنني كنت وحيدا في المنزل وأعاني من المرض وبرزت هواجس نفسية تقلقني، حيث إنه مريض سكري درجة ثانية.

وقال إنه كان يستخدم الأنسولين وجهاز مناعته ليس جيدا دائما.

تقوية المناعة

وقال “أدركت أنه يجب أن أكتشف حلا لدعم جهازي المناعي، خاصة أن وزارة الصحة تقول دائما إن المصابين بكورونا لا يمكنهم أن يستعملوا دواء آخر”.

الشاب محمد لم ييأس بل بحث عن كل ما يستطيع به مواجهة المرض، حتى وجد العديد من الأشياء التي يمكننا استخدامها لتقوية المناعة.

وتناول نبات الزعتر وإكليل الجبل والكثير من العسل وأوراق الكالبتوس وعصير البرتقال وشاي الأعشاب.

الرجل المكافح كشف قيمة الصديق في تجاوزه المحنة وخطر الموت .

وأكد أنه استمد قوته من الأصدقاء والأهل ولجأ للإنترنت بحثا عن علاجات لتقوية المناعة وتمسك بالتفاؤل والتفكير الإيجابي.