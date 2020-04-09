المرأه صحة و عافية

بالصور.. طريقة عمل تارت الشوكولاتة بدون فرن أو دقيق

نيفين عباسaccess_time16 / شعبان / 1441 هـ       9 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل تارت الشوكولاتة دون الحاجه لإستخدام الفرن وبدون دقيق أو بيض

المقادير اللازمة

300 جرام بسكويت شوكولاتة
100 جرام زبدة
400 جرام شوكولاتة
300 ملل كريمة
نصف كوب سكر بودرة
فراولة للتزيين

طريقة العمل

يطحن البسكويت حتى يصبح ناعم


تضاف له الزبدة وتقلب جيداً


يوضع الخليط فى صينية تارت


ثم يفرد جيداً حتى يتساوى


تسخن الكريمة على النار مع السكر البودرة
ترفع من على النار وتضاف لها الشوكولاتة
تترك دقيقتين حتى تذوب
تقلب جيداً حتى نحصل على خليط ناعم
ثم يضاف للبسكويت

يترك التارت فى الثلاجة حتى يبرد تماماً ويتماسك
يزين بالفراولة ويقدم

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *