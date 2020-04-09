بالصور.. طريقة عمل تارت الشوكولاتة بدون فرن أو دقيق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل تارت الشوكولاتة دون الحاجه لإستخدام الفرن وبدون دقيق أو بيض

المقادير اللازمة

300 جرام بسكويت شوكولاتة

100 جرام زبدة

400 جرام شوكولاتة

300 ملل كريمة

نصف كوب سكر بودرة

فراولة للتزيين

طريقة العمل

يطحن البسكويت حتى يصبح ناعم



تضاف له الزبدة وتقلب جيداً



يوضع الخليط فى صينية تارت



ثم يفرد جيداً حتى يتساوى



تسخن الكريمة على النار مع السكر البودرة

ترفع من على النار وتضاف لها الشوكولاتة

تترك دقيقتين حتى تذوب

تقلب جيداً حتى نحصل على خليط ناعم

ثم يضاف للبسكويت

يترك التارت فى الثلاجة حتى يبرد تماماً ويتماسك

يزين بالفراولة ويقدم